Szijjártóék Magyarországra menekítik a Hollandiában vagyonzárral fenyegetett Gazprom-céget

Egy holland bíróság döntése engedélyezte, hogy lefoglalják a Török Áramlat gázvezetéket működtető orosz cég vagyonát, amiért nem fizetett meg egy korábbi ítélet alapján egy 208 millió dolláros kártérítést.

A Török Áramlatot működtető Gazprom-érdekeltséget Hollandiából Magyarországra menekítik, hogy megmentsék egy bírósági döntéstől a vagyonát – írta a külgazdasági és külügyminiszter bejelentése alapján a hvg.hu. Szijjártó Péter két nappal az után adott tájékoztatást az ügyletről, hogy kiderült, Hollandiában a bíróság zárolná a vállalat eszközeit.

A lap felidézte, hogy a miniszter saját Facebook-chatcsoportjában rémhírkeltéssel vádolt meg egy orosz lapot, a Vedomosztyit, amely még vasárnap azt írta, hogy az amszterdami kerületi bíróság lefoglalta a Gazpromhoz tartozó törökországi leányvállalat, a South Stream Transport eszközeit. Magyarország a Török Áramlat vezetéken kapja az orosz földgázt.

A bíróság valójában azt mondta ki, hogy a vállalat Hollandiában tartott vagyonát foglalhatják le.

A lépésre egy kártérítés fedezeteként kerülhetett sor. Oroszországot még 2023-ban kötelezték arra, hogy fizessen 208 millió dollár kártérítést a DTEK nevű cégnek, amely a 2014-es orosz annektálásig a Krím első számú áramellátója volt, de 2017-ben viszont a megszállók államosították.

A döntés ellen az oroszok fellebbeztek. Az eljárás még jelenleg is folyamatban van, viszont addig is zárolták a vagyont.

Szijjártó Pétert viszont a zárolás nem akadályozta meg abban, hogy jó hírként közölje: megkezdődött a vállalat átköltözése Hollandiából Magyarországra, és közölte azt is, hogy a működést semmifajta szankció nem akadályozza.