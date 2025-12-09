Országos arcátlanság, életveszélyes előzés: videón két autós jelenet

A portál azt írja, hogy „az első eset az M0-áson történt, ahol egy furgonos sofőr minden létező szabályt és íratlan közlekedési normát átlépve próbált előnyt szerezni a torlódásban. A dugóban állókat sorra előzte, mintha rá nem vonatkoznának a korlátok, majd egy Mercedes vezetőjével is összetűzésbe került.”

A második jelenet már Miskolcon történt. „A videó beküldője szerint az elkövető gondolkodás nélkül haladt át a záróvonalon, majd a szembejövő sávba húzódva életveszélyes helyzetet teremtett.” A beküldő röviden így foglalta össze a történteket: „Záróvonal, szembejövő sávon haladás, melynél életveszélyesen veszélyeztette a szembeforgalomnál álló piros autóst. Nem úszhatja meg…”

A videó itt látható.