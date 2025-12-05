mesterséges intelligenciapropagandaóriásplakátzelenszkij
Hatodik ujjat kapott Zelenszkij a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátján

admin Lendvai Lili
2025. 12. 05. 12:35

„Együtt a háborúért” szlogennel kerültek ki nemrég óriásplakátok az országban, az egyik verzión pedig rajta felejtettek egy hatodik ujjat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezén – írta a HVG. A plakátokat készítő cég nem leplezte, hogy azok a mesterséges intelligenciával készültek.

A kormány legújabb plakátjai szerint az Európai Unió, Ukrajna és a magyar ellenzék sorkatonaságot vezetne be, és több fegyvert akarna Magyarországon.

A plakátnak több verziója is elkészült. A mesterséges intelligenciával generált alkotások egyikén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezén egy extra hatodik ujjat felejtettek. A képen egyébként az ukrán elnök Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét karolja át.

Ahogy a hvg.hu írja, a plakátot valószínűleg még hónapokkal korábban rendelhették meg, hiszen akkor még az algoritmusoknál előfordult, hogy ilyen hibát követtek el, ma már egyre ritkább, hogy egy kép szereplői „felesleges” tesztrészeket kapjanak.

A plakátok megrendelője egyébként nem a kormány vagy a Fidesz, hanem Apáti Bence cége, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Felháborodás a plakátok körül

Az utóbbi időkben sokakból felháborodást váltottak ki a fideszes propagandaplakátok és azok üzenetei. Szeptemberben tüntetést is szerveztek, amelyen többek között Molnár Áron, Tapasztó Orsi és Pottyondi Edina is beszédet mondott a politikai propaganda veszélyeiről.

Molnár Áron a békés demonstráción így nyilatkozott szeptember 21-én:

A legnagyobb bajom a rendszerrel a kommunikáció stílusa. Elindulsz otthonról, és ezeket a baromságokat kell nézni.

