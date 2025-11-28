biogázbiogáz erőműbűzdömsöd
„Nemhogy kint enni, levegőt venni nem lehet” – számonkérték a biogázüzemet a dömsödiek a közmeghallgatáson

2025. 11. 28. 07:30
Elviselhetetlen bűzre panaszkodnak a Pest megyei Dömsöd lakói, ami a legutóbbi közmeghallgatáson is éles vitát váltott ki. A helyiek szerint a 8-10 éve fennálló probléma forrása a településtől délre fekvő biogázüzem, amelynek szaga elviselhetetlenné teszi a mindennapokat, és a helyi ingatlanárakat is negatívan befolyásolja. Az üzemeltető, a Fővárosi Csatornázási Művek képviselője viszont tagadja a felelősségüket. Hangsúlyozza, hogy a gyártás zárt rendszerben zajlik, a tározót tavaly lefedték, a hatósági mérések pedig nem igazolták, hogy az üzem okozná a faluban a bűzt. Az továbbra is tisztázatlan, hogy a szag forrása a biogázüzem, a tehenészet vagy a környékbeli földek szerves trágyázása. A lakók szerint a szereplőknek nem egymásra kellene mutogatniuk, hanem végre valóban megoldani a problémát.
