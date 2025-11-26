Nem engedi leszállni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gépét Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere – vette észre a Telex a bosnyák médiában.

Megtagadtam, hogy hozzájárulást adjak annak a magyar katonai repülőgépnek Banja Luka repülőterére történő leszállásához, amellyel Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek kellett volna megérkeznie

– idézte az n1info.ba Zukan Helez védelmi minisztert.

A miniszter a lépését azzal indokolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya évek óta nyíltan támogatja Milorad Dodikot, a Boszniai Szerb Köztársaság volt elnökét azokban a lépéseiben, amelyek aláássák Bosznia-Hercegovina szuverenitását, területi integritását és egységét

A magyar fél emellett semmiféle egyértelmű magyarázatot nem adott arra, miért éppen katonai repülőgéppel érkezne a külügyminiszter

– tette hozzá a bosnyák védelmi miniszter, aki szerint kötelessége, hogy védje az alkotmányos rendet, a törvényeket és hazája érdekeit.

A Telex szerint egy másik másik portál arra emlékeztet, hogy a magyar kormány tagjai szándékosan kerülik a Szarajevóval való kapcsolattartást, és csupán az ország szerb többségű entitásával kommunikálnak, és csak Banja Lukát látogatják. Orbán Viktor egyébként 2023-ban katonai géppel érkezett a városba.

Szijjártó Péter azért várják csütörtökön Bajna Lukában, a boszniai szerb köztársaság nem hivatalos fővárosában, mert a helyi egyetem díszdoktori címet adományoz neki. A magyar külügyminiszter szerdán Belgrádban tárgyal.