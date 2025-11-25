15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg a különböző légitársaságok utasainak csak az év első nyolc hónapjában – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden reggel kiadott közleményéből. Az NKFH szerint csak az idén nyár végéig több mint 330 fogyasztói panasz érkezett a hatósághoz, melyek javarészt a légi járatok törléséhez, jelentős késésekhez és hiányos tájékoztatáshoz kapcsolódtak.

Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok hivatalból is indítottak ellenőrzéseket, azaz nem csak a hatósághoz beérkezett fogyasztói panaszok alapján indultak vizsgálatok. Többek között próbavásárlásokat tartottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére, vizsgálták a telefonos ügyfélszolgálatokat – az emelt díjas hívások miatt –, valamint ellenőrizték a légitársaságok honlapján található tájékoztatásokat is.

A próbavásárlásoknál – mint írták – kiderült, hogy a társaságok nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét vagy nem volt megfelelő a díjtájékoztatás.

Mind a fogyasztói beadványok, mind a hivatalból indult eljárások alapján a hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a légitársaságokra – fűzte hozzá a közlemény.

A NKFH rögzítette, hogy a tavalyi évhez képest idén nyáron érezhetően kevesebb járattörlés és késés fordult elő, ami többek között a határozott hatósági fellépésnek volt köszönhető.

Az NKFH és a kormányhivatalok azonban itt nem állnak meg, továbbra is ellenőrzik a légitársaságokat azért, hogy minden utas megkapja a neki járó tájékoztatást, segítséget és kártalanítást

– fogalmazott a hatósági közlemény.