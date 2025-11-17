A recepciós segítségével jutott ki a panzióból egy brutálisan összevert nő Kecskeméten

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki megverte az élettársát egy kecskeméti panzióban, majd nem engedte ki a szobából. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi tavaly decembertől élt élettársi kapcsolatban a nővel, akit rendszeresen bántalmazott.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a pár idén februárban néhány napig egy kecskeméti panzióban lakott. Miután a férfi kábítószert és „kristály” fantázanevű új pszichoaktív anyagot fogyasztott, az egyik napon ököllel esett az élettársának a szobájukban és megrugdosta.

A nő nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az elkövető sem a bántalmazás előtt, sem azután nem engedte ki a nőt a szobából. Belülről bezárta az ajtót, a kulcsot pedig eltette. A férfi a nő telefonját elvette azért, hogy ne tudjon segítséget hívni. Az áldozat végül a recepciós segítségével jutott ki a szobából.

Az ügyészség börtönbüntetést kért a kapcsolati erőszakkal, súlyos testi sértéssel és személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolt elkövetőre.