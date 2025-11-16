Pisztolyt talált az ellopott autóban, ettől vált csak igazi országúti ámokfutóvá

Országúti ámokfutóként viselkedett néhány nappal ezelőtt egy 23 éves újhartyáni férfi – adta hírül a police.hu.

A gyanú szerint T. Ádám november 10-én az egyik ismerősével iszogatott annak üllői házában, amikor hajnali 3 óra környékén a nő pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva magához ragadta a házigazda kocsikulcsát, és az udvarról elvitte a rendszám nélküli autóját, amelyben egy gázriasztó pisztolyt is talált.

Másfél órával később a férfi Pilisen, az országúton balesetet szenvedett és felborult. Ezután kiszállt a roncsból, majd megállásra kényszerített egy arra közlekedő autóst, aki emiatt elrántotta a kormányt, és megpördülve a szemközti sávba csúszott.

Ekkor az elkövető a sofőr ajtaját kinyitotta, és ráfogta a pisztolyt, miközben azt ordította neki, hogy

Kiszállni az autóból!

A megrémült 63 éves férfit otthagyta az úton, beszállt a kocsijába, és Monorierdő egyik utcájába hajtott, ahol „meglátogatta” egy másik ismerősét.

Itt sem fogta vissza magát: a hívatlan vendég az ágyában fekvő sértettet arra kényszerítette, hogy adja át neki az autója kulcsát, különben lelövi. A fenyegetés hatására a sértett ennek eleget tett, így T. Ádám Monorierdőről már egy zöld Audival hajtott tovább.

Az egyenruhások az ámokfutó ellen még aznap körözést adtak ki. A rendőrök a polgárőrökkel közösen keresték, és az erdőben rábukkantak az Audira és a férfira is, de T. Ádám menekülőre fogta, miközben a polgárőrök autójának ütközött. Végül a mozgásképtelené vált autót az erdő szélén hagyta és futva menekült el.

Másnap egy vadásztársaság tagjai is csatlakoztak a kereséséhez. Ezzel párhuzamosan érkezett telefonos bejelentés a segélyhívóra. Egy pusztavacsi tanyáról szólt a vonalba egy női hang, a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán megosztott felhívás alapján felismerte T. Ádámot. A férfi a bejelentő autójában aludt a tanya udvarán.

A rendőrök ekkor már elfogták, majd előállították a főkapitányság épületébe. Az ekkor elvégzett drogteszt pozitív eredményt mutatott.

Kihallgatására már az őrizetbe vétele mellett került sor, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

A büntetőeljárást többrendbeli fegyveres rablás és jármű önkényes elvétele miatt folytatják T. Ádám ellen.