„Nem trashcelebek, hanem hús-vér, hazaszerető emberek” – így jellemezte Magyar a Tisza jelöltjeit, majd a fiatalokhoz szólt

2025. 11. 15. 15:56

Magyar Péter azt mondta, egy orvos annak fejében vállalta a jelöltséget, hogyha parlamenti képviselő lesz belőle, akkor is rendelhet, operálhat, legalább két napot egy héten.

Ilyen emberek lesznek a Tisza képviselőjelöltjei, nem Menczer Tamások, nem Deutsch Tamások, nem Dopemanek, nem trashcelebek, hanem hús-vér, hazaszerető valódi emberek

– mondta Magyar, arra kérve a közösséget, hogy segítség a jelöltaspiránsokat, mert most jön a legnehezebb része. Külön szólt a fiatalokhoz is, „rajtatok is múlik a sorsotok” – jelentette ki, hozzátéve, ők, szülők, nagyszülők mindent megtesznek azért, hogy olyan országot építsenek, ahol boldogulni tudnak majd, hogy ne kelljen elhagyniuk a hazájukat. Arra kérte a fiatalokat, hogy jelentkezzenek Tisza-szigeteknék vagy adott esetben segítsenek letölteni a nagyszülőknek a Tisza Világ applikációt.

„Ezt a választást mi lábon tudjuk megnyerni, beszélgetve az emberekkel” – hangsúlyozta a személyes jelenlét fontosságát, ismét csak a fiataloknak címezve, hogy nem kanapéhuszárokra van most szükség. „Az unokáitoknak is mesélni fogjátok” – tette még hozzá.

