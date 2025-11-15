Magyar Péter arról beszélt Győrben, hogy nem lesz egyszerű kormányozni, de Orbánnál biztos jobbak lesznek

A digitális polgári körök kora délutáni gyűlése után a Tisza Párt is megtartotta mai győri rendezvényét, ahol Tanács Zoltán és Forsthoffer Ágnes után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke állt színpadra. Magyar beszédét rögtön meg is zavarta egy ellentüntető, aki hazaáruló és hasonló jelzőkkel illette a politikust, mire Magyar Péter közvetlenül neki kezdett beszélni arról, hogy nem megrendelésre érkeztek a városba, hanem önként, „szívvel, lélekkel a szabad Magyarországért, a gyerekeink és unokáink biztonságos és szebb jövőjéért”.

Magyar Péter beszéde első felében végig Orbán Viktort megszólítva beszélt, hosszan sorolta a neki tulajdonított bűnöket és mulasztásokat, de annak is szentelt időt, hogy a győri fideszes gyűlés körülményeiről értekezzen.

Fekete csík, fekete kordon, térfigyelő kamerák – ez Orbán Viktor világa

– utalt a dpk-gyűlés kulisszáira, egyúttal arra, hogy a Fidesz összejövetelére nem mehetett csak úgy be akárki, mint akár bármelyik tiszás rendezvényre, ellenben a résztvevő tömeget előre megszűrték, a rendezvényt pedig kordonok és falak mögé rejtették. Magyar Péter szerint ez is bizonyítéka annak, hogy a kormányfő fél az emberektől, de attól is, hogy ki kelljen állnia vitázni. Többször visszatért erre a beszédében, egy ponton úgy fogalmazott, azzal, hogy Orbán nem hajlandó vitázni, a Fidesz-szavazókkal szemben is tiszteletlenséget mutat, mert a Fidesz-szavazóknak joguk van tudni, hogy az általuk választott vezető képes-e még arra, hogy teljesítsen egy cirka másfél órás vitában, tud-e teljesíteni, ha nincsenek megírva előre válaszok a kérdésekre.

A Tisza Párt elnöke arra a jelenetre is reflektált, amikor Orbán Viktor az ATV-nek adott interjúja során azt mondta Rónai Egonnak a szegénységi adatokkal kapcsolatos kérdésére, hogy egy következő beszélgetésben térjenek erre vissza, miután felkészült.

Hogy lehet, hogy egy 15 éve regnáló miniszterelnöknek fogalma sincs, mekkora a szegénység az országban. Mi lehet ennél fontosabb?

– tette fel a kérdést Magyar, aki aztán azzal folytatta, hogy egy valódi miniszterelnök bele mer nézni az emberek és a kihívója szemébe, nem bújik nők szoknyája vagy a 85 éves apja háta mögé. Azt is hozzátette, egy miniszterelnök alapesetben büszke a kormányzására – feltéve ha az nem arról szólt, hogy a saját családját és „talpnyalóit” gazdagította. A miniszterelnöki teendőkkel kapcsolatban Magyar aztán azt mondta, többször bejárta már az országot, és a választásig továbbra is járni fogja. Tisztában van vele, hogy milyen bajai vannak az országnak, és tudja, hogy mi lenne egy miniszterelnök feladata. Itt jelentette ki, hogy érzi a saját felelősségének súlyát, de készen is áll a feladatra.

Saját híveinek azt mondta, jól állnak, talán még soha nem álltak ennyire jól, a neheze viszont csak most jön. Egyrészt a jelöltek kiválasztása miatt. Magyar elmondása szerint fantasztikus emberekkel találkozott, de tudja, hogy hétfőtől kezdve, amikor bemutatják a nyilvánosságnak a jelöltaspiránsaikat, a propaganda még nagyobb fokozatra kapcsol majd. És azért is most jön a neheze, mert választást nyerni, nagyon nyerni csak egy dolog, az igazi feladat jól kormányozni és érdemesnek mutatkozni a választók bizalmára. Hogy évek múlva is bele tudjanak nézni az emberek szemébe.

Magyar elismerte, a feladathoz mindenkinek fel kell nőnie, egyúttal rögzítette azt is, hogy nem ígérnek meg mindent: nem ígérnek űrállomást, és azt sem, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát. Azt ajánlja, kezdjünk kicsiben, és az állam tudjon megszervezni először egy hétfőt, aztán egy keddet. Szerinte az emberek ezzel beérik, és egyébként szerinte a Fidesz-szavazók is érzékelik, hogy nem működik az ország, és a problémákat nem tudja elfedni sem a propaganda, sem az amerikai védőpajzs, sem a harmadik vonalas trashcelebek.

Magyar a beszéde végén a közösségéhez fordult, arra kérve az embereket, hogy segítsék a jelöltjeiket; és a fiatalokhoz is fordult, akiktől azt kérte, jelentkezzenek a Tisza szigeteknél, segítsenek letölteni a nagyszülőknek a Tisza Párt applikációját. A személyes jelenlét fontosságát hangsúlyozta, leszögezve, hogy a Tisza ezt a választást csak lábon tudja megnyerni. „Az unokáitoknak is mesélni fogjátok” – szólt ismét a fiatalokhoz, és arról beszélt, milyen jó érzés lesz majd, ha 148 nap múlva, egy győztes választás után, bár hullafáradtan, de győztesnek mondhatják majd magukat.

Ha megbotlik, ha valaki hibázik, akkor felsegítjük, nem hagyjuk el. Mi komolyan gondoljuk, hogy nem hagyunk senkit az út szélén, és ezt nemcsak a családtagjainkra értjük. És együtt fogunk átmenni győztesen a célszalagon

– zárta végül beszédét Győrben Magyar Péter.

A Tisza Párt győri rendezvényéről készült tudósításunkat ezen a linken tudják visszaolvasni. Itt pedig a fideszes dpk-gyűlés mozzanatai találhatók meg egy helyen.