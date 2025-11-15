Magyar Péter: Éljünk a lehetőséggel! Próbáljunk jobbak lenni, többek lenni

Magyar Péter azt hangsúlyozta, a választás megnyerése csak egy dolog, nagyon nyerni is csak egy dolog. Az igazi feladat az lesz, hogy jól kormányozzanak és érdemesek legyenek a választók bizalmára. Hogy bele tudjanak nézni egy-négy-nyolc év múlva az emberek szemébe. Magyar nem tagadja, ehhez fel kell nőni, és ezért mindenkit arra kér, hogy nőjjön fel a feladathoz és ne legyen rest tanulni.

„Éljünk a lehetőséggel! Próbáljunk jobbak lenni, többek lenni, emberségesebbek lenni, odafigyelőbbek lenni, hazafibbnak lenni. Mutassunk példát” – jelölte ki meg a feladatot Magyar Péter, hangúlyozva, mindenkinek oda kell tennie magát a következő 148 napban – és utána is, „miután a Tisza átvette a kormányzás felelősségét”.