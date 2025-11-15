A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra

Magyar Péter: Éljünk a lehetőséggel! Próbáljunk jobbak lenni, többek lenni

admin Rugli Tamás
2025. 11. 15. 15:33

Magyar Péter azt hangsúlyozta, a választás megnyerése csak egy dolog, nagyon nyerni is csak egy dolog. Az igazi feladat az lesz, hogy jól kormányozzanak és érdemesek legyenek a választók bizalmára. Hogy bele tudjanak nézni egy-négy-nyolc év múlva az emberek szemébe. Magyar nem tagadja, ehhez fel kell nőni, és ezért mindenkit arra kér, hogy nőjjön fel a feladathoz és ne legyen rest tanulni.

„Éljünk a lehetőséggel! Próbáljunk jobbak lenni, többek lenni, emberségesebbek lenni, odafigyelőbbek lenni, hazafibbnak lenni. Mutassunk példát” – jelölte ki meg a feladatot Magyar Péter, hangúlyozva, mindenkinek oda kell tennie magát a következő 148 napban – és utána is, „miután a Tisza átvette a kormányzás felelősségét”.

Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Orbán: Magyarországnak mindig pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége
Miközben dpk-zik, kormánypártiságáról ad interjúkat, Szabó Zsófi 14 ezer követőt elvesztett az Instagramján
Török Gábor: A Tisza számára kritikus pillanathoz ért a kampány
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik