Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra

Magyar: A harcosokkal ellentétben mi nem ígérünk űrállomást

admin Rugli Tamás
2025. 11. 15. 15:40

A beszéd végére visszatért az ellenfeleihez Magyar Péter, a szovjet katonákhoz hasonlítva az „urakat”, akik kiárusítják, kirabolják minden nap az országot.

Magyar Péter szerint nehéz lesz rendbe tenni a dolgokat, éppen ezért nem is ígérnek felelőtlenül: nem ígérik, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, ahogy űrállomást sem (a harcosokkal ellentétben), szerinte kicsiben kell kezdeni, az állam előbb tudjon megszervezni egy szimpla hétfőt, aztán egy szimpla keddet. Ez lenne ugyanis az állam feladata szerinte, azért fizetnek az emberek adót, hogy legyen működő egészségügy, működjön az ország, hogy ne ugorjon le a sínről a vonat – ami Magyar szerint a kisiklás új megfogalmazása a hatalom részéről.

Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
