Hétfőn bejelentik a Tisza jelöltjelöltjeit

Fantasztikus emberekkel találkoztam – jelentette ki Magyar Péter a Tisza Párt jelöltjelöltjevel kapcsolatban, akikkel kapcsolatban azt mondta, hamar eljön a hétfő, amikor a terveknek megfelelően a nyilvánosság számára is bemutatják azokat az embereket, akik potenciálisan rajthoz állnak majd jövő áprilisban az egyéni kerületekben.

Magyar annyit elszpojlerezett, hogy a kiválasztási folyamat során nagyon sok orvossal, iskolaigazgatóval, művésszel, tudóssal találkozott, ugyanúgy, ahogy kétkezi munkásokkal, melósokkal. Közös bennük, hogy mostanra már egyikük sem fél. Ettől függetlenül komoly elhatározások ezek, „tudjuk, hogy most is fenyegetnek titeket”, utalt Magyar azokra a személyekre, akikről a propaganda sejteni véli, hogy a Tisza jelöltjei lesznek. Magyar szerint ugyanakkor a propaganda is kevés lesz, mert a magyar embereknek elegük van, és igaz magyar emberekre van szükségük janicsárok és szavazógépek helyett.