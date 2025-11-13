Belföld

Meggyilkolták a holtan talált tápiószőlősi nyugdíjast, fejszével és kőműveskalapáccsal végeztek vele

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 13. 13:27
police.hu

Elfogták a rendőrök azt a 40 éves férfit, aki egy évvel ezelőtt meggyilkolt egy nyugdíjast Tápiószőlősön. A  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közölt gyanúsítás szerint K. György tavaly októberben bement a 72 éves férfi tápiószőlősi házába, és egy ismeretlen eszközzel többször fejbe vágta az áldozatát, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az áldozatra egy ismerőse talált rá másnap, amikor átment hozzá, hogy segítsen neki a házimunkában. A bejárati ajtót zárva találta, és mivel hang sem szűrődött ki az épületből, bemászott az egyik ablakon. A nyomozók negyven tanút hallgattak ki az elmúlt hónapokban. Közben elemezték az információkat is, melynek köszönhetően egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeresen jártak a későbbi áldozathoz.

A társaságból több ember ellen indult már eljárás erőszakos jellegű cselekmények miatt, valamint akadtak köztük olyanok is, akik bizonyíthatóan kábítószer-fogyasztók. Hamar fény derült arra is, hogy tavaly nyáron a társaságban szóba került az idős férfi anyagi helyzete.

police.hu

A nyomozás előrehaladtával szűkült a lehetséges elkövetők köre, mígnem egy kihallgatáson K. György elismerte, hogy ő ölte meg a férfit.

Elmondása szerint egy féltékenységből adódó veszekedés közben meglökte az áldozatát, amitől az elesett, és beütötte a fejét, majd egy kőműveskalapáccsal, utána pedig egy fejszével is fejbe vágta az addigra eszméletlen férfit

– közölte a rendőrség.

Az emberölés bűntettével gyanúsított férfit őrizetbe vették és letartóztatták.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
IDEA: 4 százalékponttal csökkent a különbség a Tisza és a Fidesz között
2026-ra befagyasztották a rendszerhasználati díjakat
Orbán elárulta, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege
Schóbert Lara: Megvan az érettségim
Magyar Péter: Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam megpuccsolja a választási eredményt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik