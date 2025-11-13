Meggyilkolták a holtan talált tápiószőlősi nyugdíjast, fejszével és kőműveskalapáccsal végeztek vele

Elfogták a rendőrök azt a 40 éves férfit, aki egy évvel ezelőtt meggyilkolt egy nyugdíjast Tápiószőlősön. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közölt gyanúsítás szerint K. György tavaly októberben bement a 72 éves férfi tápiószőlősi házába, és egy ismeretlen eszközzel többször fejbe vágta az áldozatát, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az áldozatra egy ismerőse talált rá másnap, amikor átment hozzá, hogy segítsen neki a házimunkában. A bejárati ajtót zárva találta, és mivel hang sem szűrődött ki az épületből, bemászott az egyik ablakon. A nyomozók negyven tanút hallgattak ki az elmúlt hónapokban. Közben elemezték az információkat is, melynek köszönhetően egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeresen jártak a későbbi áldozathoz.

A társaságból több ember ellen indult már eljárás erőszakos jellegű cselekmények miatt, valamint akadtak köztük olyanok is, akik bizonyíthatóan kábítószer-fogyasztók. Hamar fény derült arra is, hogy tavaly nyáron a társaságban szóba került az idős férfi anyagi helyzete.

A nyomozás előrehaladtával szűkült a lehetséges elkövetők köre, mígnem egy kihallgatáson K. György elismerte, hogy ő ölte meg a férfit.

Elmondása szerint egy féltékenységből adódó veszekedés közben meglökte az áldozatát, amitől az elesett, és beütötte a fejét, majd egy kőműveskalapáccsal, utána pedig egy fejszével is fejbe vágta az addigra eszméletlen férfit

– közölte a rendőrség.

Az emberölés bűntettével gyanúsított férfit őrizetbe vették és letartóztatták.