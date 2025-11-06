Otthon Start Program: szeptemberben csak pár százan kötötték meg a szerződést

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget – írja a bank365.hu.

A portál megpróbálta kiszámolni, hogy összesen hányan köthettek szerződést szeptemberben és arra jutottak, hogy a fenti átlagösszegből, valamint a kihelyezett hitelek szeptemberi szerződéses összegéből kiindulva „azt mondhatjuk, hogy a program első hónapjában nagyjából 616 darab ügylet juthatott el a szerződéskötésig. Ugyanakkor az első folyósításra csupán szeptember 17-én, tehát 2,5 héttel a program indulása után került sor, így jogosan feltételezhetjük, hogy az első hetekben beadott kérelmek jelentős része már csak októberben tudott eljutni a szerződéskötésig.”

Arról épp ma írtunk, hogy az Otthon Start program vidéken is felnyomta a panellakások árát.