Baleset miatt óriási a dugó az M1-esen

24.hu
2025. 11. 03. 14:36

Egy furgon és egy nyerges vontató karambolozott az M1-es autópályán Mocsa közelében hétfő délután, Hegyeshalom felé, ezért torlódásra kell számítani a sztrádán – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A baleset Mocsa közelében, a 76. és a 77. kilométer között történt. Hozzátették: az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom, nagy a torlódás.

Az Útinform közlése szerint a baleset a Tata és a Komárom/Kisbér csomópont között történt, a 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki.

