Dobrev Klára: Putyin érdekében kémkedhetett az Orbán-kormány az EU ellen

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított azokkal a jelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Orbán Viktor kormánya hírszerzési tisztviselőket küldött Brüsszelbe az uniós intézményekről való információgyűjtés és egy uniós tisztviselő beszervezése céljából.

Ennek kapcsán Dobrev Klára sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a DK európai vizsgálóbizottságot kezdeményezett az Európai Parlamentben az Orbán-kormány EU elleni kémkedése ügyében, azóta azonban szerinte az is kiderült, hogy a kémkedés Putyin érdekében történhetett Európa ellen.

A francia Le Monde például úgy fogalmazott: „Budapestet azzal vádolják, hogy belülről kémkedik az Európai Unió ellen, egy diplomata pedig azt állítja, hogy az Orbán Viktor vezette ország jelentéseit a Kremlnek küldi”. Ha az EU elleni kémkedés valóban Putyin érdekében történt, akkor az a magyar Büntető Törvénykönyvbe ütközik, a büntetés pedig 2-től 15 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. „A 261. § szerint büntetendő, aki az Európai Unión kívüli harmadik állam részére az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa ellen hírszerző tevékenységet folytat” – idézte a DK elnöke.

Dobrev Klára bejelentette: feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az EU elleni kémkedés gyanúja miatt, mert ha valóban megtörtént, amiről a magyar sajtó ír, akkor az olyan határátlépés, amit soha senki nem tett meg az EU ellen EU-tagként.

Ez már nem egy vétó, nem egy politikai szembenállás, hanem kémtevékenység az EU ellen. Ilyen súlyos támadás soha nem érte az EU intézményeit belülről, ezzel Orbán Viktor hivatalosan is orosz kémmé, Vlagyimir Putyin besúgójává válik

– fogalmazott. Hozzátette: kíváncsian várja, hogy Polt Péter utódja, Nagy Gábor Bálint ki meri-e mosdatni a Fideszt ebből az ügyből is annak tudatában, hogy az EU-ban vizsgálat folyik, és ki fog derülni az igazság. Ha megpróbálja mentegetni őket, akkor az új legfőbb ügyésznek az EU-tól lesz papírja arról, hogy a Fidesz nevű bűnszervezet része, és cinkostársként járt el az EU elleni kémkedés ügyében – zárta sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.

Amint arról beszámoltunk, a Direkt36, illetve német és belga lapok feltárták, hogy a magyar hírszerzés a 2010-es években kémhálózatot működtetett Brüsszelben, amelynek célja az volt, hogy információt gyűjtsön az EU intézményeiről, és uniós tisztviselőket próbáljon beszervezni. A műveletet az Információs Hivatal (IH) irányította, de a kémkedés annyira nyíltan és amatőr módon zajlott, hogy 2017-ben lebuktak, és az egész brüsszeli hálózat összeomlott.

A kémtevékenység 2012 és 2018 között zajlott, amikor az IH-t a Miniszterelnökséget vezető Lázár János felügyelte. A cél az volt, hogy az Orbán-kormány időben értesüljön minden, Magyarország érdekeit érintő brüsszeli döntésről. Lázár is reagált a történtekre, szerinte értelmezhetetlen a titkok megszerzése vagy a kémkedés az EU-ban vagy a NATO-ban.