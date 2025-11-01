Huszonnégy barlangi mentő hozta le a Vadálló-kőnél balesetet szenvedett 66 éves nőt

2025 október 31-én délután egy 66 éves túrázó megcsúszott, és bokasérülést szenvedett a Vadálló-kövek alatt vezető turistaúton. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat segélyhívó telefonszámára 13:26-kor beérkezett hívás után a barlangi mentők 24 fővel indultak a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálattal történt egyeztetés után a légimentők budaörsi mentőhelikoptere is elindult, amely a Prédikálószék kilátó közelében szállt le, és megkezdte a sérült helyszíni ellátását.

A balesetről a Magyar Barlangi Mentőszolgálat számol be Facebook-oldalán.

A szervezet felhívja a figyelmet, hogy: a környék turistaútjai közül több szakasz is rendkívül nehezen járható, az út több helyen nagyon meredek, és az őszi lombhullás miatt avar fedi a csúszós, mállékony, köves felszín egy részét. Ezekre a részekre a barlangi mentők több száz méter hosszan közlekedő-, biztosító- és húzókötélpályákat építettek ki.

A légimentők által ellátott sérültet speciális, barlangi mentésre tervezett hordágyban az esztergomi tűzoltók segítségével mintegy másfél kilométeren keresztül szállították a Prédikálószékig, majd terepjáróval a Királykúti-nyeregig, ahol 17:20-kor átadták az Országos Mentőszolgálat esetkocsijának. A mentők a sérültet további vizsgálatokra és ellátásra az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállították.

A Vadálló-kövek piros háromszöggel jelzett turistaútja egész évben népszerű túracélpont: évente sok ezer ember látogatja meg vadregényessége és a Dunakanyarra nyíló csodás panorámája miatt. A területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. több táblán is felhívja a figyelmet a veszélyre, és kéri a túrázókat, hogy fokozott óvatossággal, megfelelő felkészültséggel folytassák túrájukat. A figyelmeztetések ellenére évente több súlyos, életveszélyes baleset is történik itt. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat júniusban, a légimentők pedig két hete hajtottak végre mentést ezen a környéken.

Amit pedig a Magyar Barlangi Mentőszolgálatról tudni kell: ez egy adományokból működő civil szervezet, mely 1961 óta nyújt segítséget barlangokban vagy nehezen megközelíthető helyen megsérült, bajba jutott embereknek; önkénteseik 64 év alatt közel 600 embert mentettek meg; sérültjeik zöme felszíni túrázó vagy fára szállt, megsérült siklóernyős pilóta; barlangban évente egy-két alkalommal van szükség mentésre.