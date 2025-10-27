Fontos ítélet hozhat fordulatot az MNB-alapítványok ügyében

Számos újabb részletre derülhet fény a Matolcsy-féle jegybanki alapítványi ügyek körül a Fővárosi Ítélőtábla szeptemberi, jogerős döntése után. A kedvező ítéletet alig pár napja, október 17-én kapott meg írásban Transparency International Magyarország, amely a sikertelen közérdekű adatigénylése után indított pert – írja a HVG.

Nem válaszolnak, el sem jöttek a bíróságra, nem adtak még ki semmilyen adatot

– mondta a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyonkezelője, az Optima ellen indított közérdekű adatigénylés állásáról a lap kérdésére Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója.

Matolcsy György távozása után az új jegybankelnök, Varga Mihály gyors tempóban állt neki az elődje alapkezelőkkel és magántőkealapokkal tűzdelt, bonyolult céghálójának felfejtését. A jegybenk régi vezetése az utolsó pillanatok egyikében még megpróbálta Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám baráti köréhez átjátszani a vagyon egy részét, amiről elsőként lapunk számolt be, ezt azonban Varga Mihály gyorsan megakadályozta: visszacsinálták a Matolcsy-éra végnapjaiban lezavart cégkavarást. Ezzel a lendülettel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérkarát is lecserélték, a menedzsment élére Hegedüs Istvánt ültették, akit Varga Mihály, amint elfoglalta jegybankelnöki posztját, azonnal kinevezett az anyavállalat, az Optima Befektetési Zrt. élére.

Az Optima új, Hegedüs István-féle vezetése a közérdekű adatigényléssel szemben azzal védekezik, hogy még nem sikerült áttekinteniük az alapítvány vagyoni helyzetét, az eddig fellelt dokumentumok is hiányosak, ezért egyelőre képtelenek ennyi kérdésre reagálni. Csakhogy Ligeti Miklós szerint

az információs önrendelkezési jogról szóló törvény nem ismer olyasféle mentséget a közérdekű adatok kiadására vagy annak halogatására, hogy egy cég menedzsmentje átalakul.

A lap azt írta, már folyik egy újabb per is, amelyben a Transparency az Optima alapkezelőjénél lévő vagyon 2024. végi nettó eszközértékének megismeréséért tűzte ki célul.

Elhízódó folyamatnak látszik, amíg Matolcsy emberei eltűnnek azokból a fellegvárakból, amelyeket a jegybank százmilliárdjaiból építettek fel. Varga Mihály beiktatása után több mint fél évvel végre beindultak a személycserék a Metropolitan Egyetem háza táján is, ami a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány befektetéseként Matolcsy György szellemi hátországaként szolgált.

Október 9-én a fenntartó BKF Kft. élén szintén Hegedüs István váltotta Matolcsy György egykori kabinetfőnökét, Czene Grétát. Ő az, aki májusban aláírta Matolcsyék legújabb alapítványának alapító okiratát: ez a rejtélyes Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány.

Hegedüs lépésről lépésre jelenik meg a roppant szövevényes vagyonkezelői céghálóban, amely a jegybanki alapítványra bízott 500 milliárd forintot befektette. A vezetőváltás a Metropolitan Egyetem vagyonkezelő háttérvállalatát, a Közép-Európa Alfa Holding Zrt.-t is utolérte, ott is Hegedüs lett az első ember. A cég igazgatósági elnöki székéből távozott Cseh Katinka, aki szintén volt Matolcsy-káder, a testületben maradt viszont Fömötör Barna, az MNB korábbi főigazgatója. Ők ketten egyébként a rejtélyes Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány kuratóriumi tagjaiként lettek bejegyezve.

A Metropolitan Egyetem vagyonkezelője mögött is egy titokzatos magántőkealap áll, a Közép-európai III. Ezt a magántőkealapot a közelmúltig nem az Optima-csoport, hanem a Quartz Befektetési Alapkezelő menedzselte, amely a Matolcsy Ádám baráti-üzleti körében található Száraz István tulajdonában állt. Ez az a magántőkealap, ahová márciusban megpróbálták átjátszani a Matolcsy-féle vagyon egy részét, amit Varga Mihály ügyesen megakadályozott.