285 lóerős BMW-vel gyakorolta a vezetést, hat összetört autó maradt utána

Hat autót tört össze egy fiatal nő Szombathelyen, ahogy egy 285 lóerős BMW-vel gyakorolta a vezetést, közölte az RTL Híradó.

A nő jogosítvány nélkül próbált vezetni, a luxusautót a barátnője adta neki kölcsön, ami viszont nem az övé, hanem a barátjáé volt.

A balul elsült gyakorlás szombat hajnalban történt egy társasház parkolójában. A BMW mellett öt másik autó is összetört.

Az RTL által megkérdezett szakjogász szerint mindkét nő felelősségre vonható, és ilyenkor egyértelműen a károkozó, illetve annak kötelező biztosítása fizeti a kárt. A rendőrség szabálysértési eljárást indított.