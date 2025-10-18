444: 17 évesen megházasodott, így kerülhetett ki a gyermekvédelmi rendszerből a lány, akit a gyanú szerint Juhász Péter Pál prostitúcióra kényszerített

Az eddig ismert bejelentések és egyéb hivatalos jelzések mellett minimum egy hivatalos feljelentés is született Juhász Péter Pál ügyében, értesült a 444.hu.

A lap cikksorozatának legújabb részében arról ír, hogy 2012-ben a gyermekvédelem jelezte a rendőrségnek, hogy valami nincs rendjén a később prostituálttá váló Sára (akinek a nevét megváltoztatták) környezetében, és egy pszichológiai szakvélemény szerint felmerülhet a szexuális bántalmazás gyanúja is. A rendőrség akkor Sára anyja ellen kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a lehetséges szexuális bántalmazás miatt viszont nem indult eljárás. Juhász Péter Pált és A.-t tanúként hallgatták meg.

Egy évvel később, 2013. június 14-én este a lány elhagyta a budapesti gyermekotthon kapuját, ahol élt, hogy meglátogassa az édesanyját. Mivel másnap a szabályokkal ellentétben nem ment vissza, jelentették az eltűnését. Sárát három napig körözték, végül június 18-án önként visszatért a gyermekotthonba. Másnap az otthon vezetője elküldte a feljelentését a BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának. Leírta, hogy alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy Sára a nála hét évvel idősebb, felnőtt A.-val volt a távolléte alatt, akiért a beszámolók szerint rajongott. Ő Juhász barátnője és mostani vádlott társa.

Sára A.-val és Juhásszal hetente többször kijárt az otthonból a cikk szerint. Sára szerint az anyja pénzt kért A.-tól, cserébe azért, mert elengedi vele a lányát, az anya szerint ő csak kölcsönkért.

A feljelentést elutasították, mert nem merült fel olyan tény vagy adat, amely megalapozná, hogy Sára a távolléte alatt A.-val töltötte az időt, bűncselekmény elkövetésének pedig az egyszerű gyanúja sem merült fel.

A lány 15 évesen végleg eltűnt az otthonból, és bár hivatalosan eltűntként keresték, 2017-ben pár nappal a 17. születésnapja után házassággal nagykorúvá vált. Egy 18 éves fiatal férfihez ment hozzá, amihez megkapta a gyámhatósági hozzájárulást annak ellenére, hogy eltűntként tartották nyilván.

Ez a lap cikke szerint ugyanakkor nem kirívó eset. A gyermekotthonoknak nem igazán vannak eszközeik arra, hogy az intézményben tartsanak kamasz gyerekeket, ha azok nem akarnak ott lenni. Ugyanakkor minden gyereknek van gyámja is, aki a törvényes képviselője, amíg be nem tölti a 18. életévét, és akinek a hozzájárulása nélkül a kiskorú nem tud semmilyen hivatalos ügyet intézni.

Nagykorúvá válásával Sára 2017-ben kikerült a gyermekvédelmi rendszerből. A 2020-as években már a Szőlő utcában tűnt fel, papíron a javítóintézetben vállalt munkát, de az ott dolgozók nem sokszor látták az épületben. Ő az egyik a két lány közül, akiket a gyanú szerint Juhász Péter Pál, és az élettársa, A., „futtattak”.

A volt igazgatót és az élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával, Juhászt ezek mellett közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak.

Gulyás Gergely pénteken beszélt arról, hogy „Juhász Péter Pál kapcsán természetesen nem kizárható, hogy van kiskorú sértett.”