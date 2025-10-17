Gulyás Gergely: Juhász Péter Pál kapcsán természetesen nem kizárható, hogy van kiskorú sértett

Legutóbb az RTL Házon kívül műsorában szólalt meg egy ma már kétgyermekes családanya, akit elmondása szerint gyerekként, amikor még gyermekotthonban lakott, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója zaklatott: egy nyári táborban a sátorban Juhász Péter Pál oldalra húzta a fürdőnadrágját, és megmutatta fekete intim-piercingjét.

„Az ügyről annyit tudunk, amit a nyilvánosság is megismerhetett és ami Tuzson igazságügyi miniszter úr jelentéséből kiderül” – mondta lapunknak Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője kifejtette, „van egy folyamatban lévő büntetőeljárás, ahol semmilyen kiskorú sértett nincsen.

Hogy egyébként az elmúlt 30, nem tudom, hány évben, mikor mi történt, azt nem tudom megmondani.

A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben indult büntetőeljárás szerint az intézetben több nagykorú, huszonéves nőt alkalmazott, akik a gyanú szerint az ő tudtával vagy szervezésében prostitúciós tevékenységet folytattak, amiből az igazgató anyagi hasznot húzhatott.

A kétgyermekes családanya állítása kapcsán a politikus úgy fogalmazott, hogy „minden ilyen ügyet, miután maga a bűncselekmény rendkívül súlyos, hogyha ilyen elhangzik, akkor ki kell vizsgálni, és hogyha megalapozott és elévülési határidőn belül vagyunk, akkor le kell folytatni a büntetőeljárást, és ha a gyanú is megalapozottá válik, akkor a legsúlyosabb börtönbüntetést kell kiszabni”.

Gulyás Gergely következetesen a folyamatban lévő büntetőügyre hivatkozik, amikor a Juhász-ügy kapcsán azt kérdezik, lehet-e kiskorú sértettje. Arra a kérdésre, hogy teljes bizonyossággal kizárható-e, hogy volt kiskorú sértett Juhász Péter Pálhoz köthetően, Gulyás így felelt lapunknak az eseményen: „Ha azt a kérdést teszi valaki föl, hogy az önök szerkesztőségében történt-e már erőszakos bűncselekmény, akkor ön annyit tud mondani, hogy erről önnek nincs tudomása.

Természetesen ezt kizárni nem lehet.

Egyet tudunk: az a büntetőeljárás, amivel kapcsolatosan egy teljesen megalapozatlan vád megjelent a magyar közéletben, annak minden egyes részletét az igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta, és ennek a büntetőeljárásnak semmilyen kiskorú sértettje nincs”. A vádak az ügy politikusi érintettségéről szóltak, az Igazságügyi Minisztérium (Tuzson Bence miniszter) jelentése megállapította azt is, hogy a ezek „minden alapot nélkülöző, aljas rágalmak”.

Óbudán, a Szőlő utca 60. alatt található a Budapesti Javítóintézet, amelynek feladata az alapító okirat szerint, hogy a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúk számára biztosít javítóintézeti ellátást és nevelést, országos hatáskörrel, 100 férőhelyen, 12 éves életkortól. Az intézmény legutóbbi igazgatója, Juhász Péter Pál 2010 óta volt a posztján. Május 29-én letartóztatták. A gyanú szerint egy kollégájával kényszerítettek prostitúcióra két gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányt, akik az adminisztráció szerint a javítóintézet munkatársai voltak, de valójában a testükkel kellett pénzt keresniük.

A 444-hez eljutott rendőrségi papírok alapján felmerült, hogy a folyamatban lévő büntetőügyben szereplő egyik nőt Juhász Péter Pál már 12 éves kora óta ismerte és már gyerekkorában felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja egy pszichológiai szakvélemény alapján. A Magyar Jelennek nyilatkozó Reviczky Krisztina szerint, aki Juhász Péter Pál volt munkatársa volt, egy 13 éves lány egy igazgatóval történő éjszakai „krízistanácsadás” után zaklatottan tért vissza a Magvető utcai lakásotthonba, majd ezután telefonon az is elhangzott, hogy „ne őt kényszerítse orális szexre”.