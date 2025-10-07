A NAV-kommandó ütött rajta egy illegális nyíregyházi cigigyáron, 4 milliárdos készletet találtak

Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagykapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett.

A NAV közleménye szerint a pénzügyőrök több mint 4 milliárd forint értékű adózatlan jövedéki terméket foglaltak le, és két komplett gyártósort is találtak a helyszínen. 19 ukrán nemzetiségű gyanúsítottat vettek őrizetbe, a letartóztatásukról október 5-én döntött a bíróság.

A nyomozók az akcióban egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ukrán bűnszervezetet számoltak fel, akik cigarettagyártásra és kereskedelemre rendezkedtek be hazánkban. A szervezet a legmodernebb, high-tech berendezésekkel és eszközökkel rendelkezett mind az illegális gyártás, mind pedig a tevékenységük fedését biztosító elhárító eszközök terén.

A nagyszabású akciót a pénzügyi nyomozók a NAV Merkur Bevetési Egység, valamint a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával hajtották végre.

A rendkívüli erőket megmozgató, párhuzamosan több telephelyen zajló rajtaütés során egy üzemszerűen működő gyárat számoltak fel, ahol 10 ukrán férfi biztosította a gyártási folyamatot. Két telephelyen közel 260 raklap gyártási alapanyagot (ragasztó, füstszűrő, csomagolóanyag), töltő- és csomagoló gépeket, vágó és fermentáló gépsort is találtak.

Összesen 1,17 millió doboz készre gyártott hamis cigarettát, illetve 7,5 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le, amelyek együttes piaci értéke a 4 milliárd forintot is meghaladja. Emellett nyerges vontatókat és pótkocsikat, két teherautót, öt targoncát, három személygépkocsit, valamint három ipari aggregátort, informatikai eszközöket, külföldi honosságú rendszámokat, valamint 53 millió forint értékű valutát is lefoglaltak.

A NAV szerint az elkövetők magas szintű konspirációval dolgoztak, modern technológiákat és korszerű védelmi berendezéseket is alkalmaztak. A cigarettagyárban, a szállítójárművekben illetve a bűnözők által használt gépkocsikban modern frekvenciazavaró berendezéseket telepítettek, amelyek blokkolták a külső elektronikus eszközök kommunikációs forgalmát, ezáltal gátolták saját eszközeik megfigyelését. A gyár konspirációs védelme érdekében a bekerülő alapanyagok dobozai, a reptéri biztonsági ellenőrzéshez hasonló röntgenvizsgálaton estek át, egy erre a célra fenntartott telephelyen, hogy a hatóságok esetleges nyomkövető eszközeit időben megtalálják és kiiktassák. A bűnszervezet olyan magas szintű védelmet biztosító speciális detektort is alkalmazott, mely rejtett elektronikai készülékek (mikrofonok, kameraegységek, SIM kártyák, rögzítő berendezések) felderítésére alkalmas, akár kikapcsolt állapotban is.

Az akció során lefoglalt adózatlan jövedéki termékek, a költségvetésnek több mint 2,5 milliárd forint adóbevétel kiesést okozott. Egy bérelt lakásban fogták el a bűnszervezet ukrán irányítóját, illetve több vezetőjét, akiket társaikkal együtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítottak meg.