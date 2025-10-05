Magyar Péter Hont Andrásnak: Újságírónak nem vagy jó, de Deutsch Tamás táskahordója még lehetsz

Hont Bandi úr annyira elkeseredett, hogy meghívott magához egy valódi szakmai interjúra 😂

– írta Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint Hont András, az Öt Média alapító-újságírója azért kereste őt fel, mert a Fókuszcsoport Youtube-csatornán megjelent interjúja kiemelkedő siker lett. Mint írta: „Jelenleg a Fókuszcsoport interjú a legnézettebb Youtube-műsor, már többen látták, mint a harcosok órája gyűlöletfélóráit egy hónap alatt összesen” és 20 óra alatt háromszor annyian kedvelték, mint „Hont Bandi úr a török császárral készült esti meséjét 5 hónap alatt.” Utóbbi alatt azt az interjút értette, amelyet Hont még áprilisban készített Orbán Viktorral.

Magyar úgy folytatta, csak akkor megy el Hont András „közpénzből felhúzott propaganda stúdiójába,” ha az újságíró előbb elintézi, hogy meghívják őt, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét a köztévébe, vagy a TV2-be.

Kérlek ne keseredj el a tegnapi interjúm fogadtatása miatt! Újságírónak ugyan nem vagy jó, de fideszes önkormányzati képviselőjelölt még lehet belőled. Vagy Deutsch Tamás táskahordója. Mint a régi szép időkben

– zárta bejegyzését a politikus.