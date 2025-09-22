- Molnár Áron: A propaganda öl és nem csak átvitt értelemben – a kormány plakátkampányai ellen tüntettek a Hősök terén
- „Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet legyen a normalitás!” – Képeken a vasárnapi tüntetés nagy pillanatai
- Egykulcsos adó: Orbán kijelentését cáfolják a Závecz kutatásai
- Hadházy újabb fotókat közölt Hatvanpusztáról: kétmilliós márvány kád van a mezőgazdasági üzemben
- Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád
- Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése
- Rogánék orbitális pénzekkel pörgették fel a kormányzati propagandát
- Meghalt Sajdik Ferenc karikaturista
- Az alapvető jogok biztosává választották Juhász Imrét
- A Fidesznek fájhat leginkább a politikai hirdetések tilalma, de már keresik a kiskapukat
A nap legfontosabb hírei – 2022.09.22.
MTI/Balogh Zoltán
