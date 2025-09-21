Olcsóbb lesz kijutni a reptérre

„Minden Budapesten érvényes bérlettel elérhető lesz a kedvezményes árú reptéri járat – akinek van bérlete, októbertől 1000 forintért vehet jegyet a 100E reptéri expresszre!” – emlékeztetett Vitézy Dávid fővárosi képviselő, hogy a Közgyűlés néhány hónapja a javaslatára úgy döntött, hogy akik érvényes bérlettel rendelkeznek, kedvezményesen vehessék igénybe a 100E reptéri járatot.

„A 2200, rövidesen már 2500 forintos jegyár a turisták esetében teljességgel indokolható volt, de az itt élők számára túlzó: egy négyfős család esetében majdnem tízezer forintba került a reptérre jutás, ami a fapadosok korszakában már a repülőjegy árával vetekszik” – indokolta Vitézy.

Az október 1-jétől érvényes, kedvezményes, 1000 forintos reptéri jegy már elérhető lesz a BudapestGO applikációban mindenkinek. A legegyszerűbb azok dolga lesz, akik ott vásárolták meg a bérletet. Jó hír, hogy végül azt is elértük: azok sem maradnak ki, akik papíralapú bérlettel rendelkeznek, vagy a MÁV applikációban vásárolták a bérletet: a BKK ugyanis átmeneti jelleggel ezeket a bérleteket is elfogadja a kedvezményes kiegészítő jegy igénybevételéhez, egymás után kell mindkét terméket bemutatni majd.