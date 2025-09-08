bűnügyközokirat hamisításjogosítvány
Nem volt meg a nyolc általánosa, ezért egy több éve bezárt iskola “bizonyítványával” akart jogsihoz jutni

2025. 09. 08. 16:16
Mindenképp jogosítványhoz akart jutni egy 24 éves mélykúti férfi, ezért kamu iskolai papírokat adott be a vizsgához. A rendőrség közleménye szerint a férfi tavaly nyáron jelentkezett gépjármű vezetésére jogosító engedély megszerzésére irányuló vizsgára, és ehhez egy általános iskolai bizonyítványt nyújtott be az illetékes vizsgaközpontnak.

Az okmány gyanússá vált az ügyintézőnek, ezért megkereste az illetékes iskolát, ahonnan egyértelmű válasz érkezett: a fiatalember soha nem járt az alapfokú intézménybe. Sőt, a suli több éve bezárt, így a mélykúti férfi nem is lehetett volna a tanulójuk.

A vizsgaszervező feljelentést tett a bajai rendőrségen, ahol kiderült, hogy az általános iskolai bizonyítvány teljes egészében hamis. A férfit a nyomozók közokirat-hamisítás bűntettének elkövetése miatt hallgatták ki. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.

