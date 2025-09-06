35,1°C – megdőlt az országos melegrekord

Pénteken megdőlt az országos melegrekord: szeptember ötödik napján Magyarországon még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet.

Erről a met.hu számol be.

Tegnap folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek.

A Békés vármegyei Körösladányban és a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.

A korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.