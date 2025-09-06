Nyárias lesz az első őszi hétvége

Kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja csak a szombati napsütést, csak keleten, északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor, zivatar, helyenként felélénkülhet az északnyugati szél. A nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között alakul, szokás szerint délkeleten lesz a legmelegebb. Késő este 17-25 fokig hűl vissza a levegő – írja a Kiderül.

Vasárnap is hasonlóan alakul az időjárás, záporok, zivatarok csak a Tiszántúlon, illetve északkeleten alakulhatnak ki, a mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 10 és 18, napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Jelentős változás a jövő hét első napjaiban sem váható.