A Balatonban halt meg egy nő, hiába volt mellette a férje

Nem tudták újraéleszteni azt a nőt, aki vasárnap lett rosszul a Balatonban – írta a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ), amit a sonline.hu vett észre.

Elmondásuk szerint a nő nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg a strandi vízimentő a mentőkatamaránnal beevezett érte. „A VMSZ munkatársa kiemelte a katamaránra és megkezdte az újraélesztést. Megkérte a hölgy férjét, hogy evezzen ki a partra, amíg ő végzi a mellkaskompressziókat. Mikor kiemelték a hölgyet a partra, már megérkezett az Alfa mentőhajó egészségügyi személyzete, valamint a mentőszolgálat kocsija is, így emelt szinten folytatódott az újraélesztést, ami sajnos nem volt sikeres” – számoltak be az esetről.