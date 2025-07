Harcosok órája címmel indít műsort Németh Balázs, Orbán Viktor lesz az első vendége

Vasárnap nulladik adásával elindult Németh Balázs Harcosok órája című új műsora, aminek hétfő reggeli első adásában rögtön Orbán Viktor miniszterelnök lesz a meglepetésvendég.

A hétfőtől csütörtökig 7.30-tól élőben közvetített egy órás műsor elmondása szerint „azoknak szól, akiket érdekel, hogy mi az igazság, tehát mindenkinek”.

Leleplezzük az álhíreket, elemezzük az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondjuk, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit

– foglalta össze a tervezett műsort.

„Holnap reggeltől a fél ország ezt nézi majd, méghozzá 258 napon keresztül” – mondta a köztévé egykori műsorvezetőjéből lett Fidesz-frakciószóvivő Németh, utalva ezzel arra, hogy vasárnap Orbán Viktor egy feliratos pólóval lényegében megerősítette, hogy 2026. április 12-én lesznek a választások – igaz, a Sándor-palota ezt nem erősítette meg.

Németh elmondta, hogy a YouTube-on és Facebookon élőben közvetített epizódoknál kommentelni is lehet majd élőben; „reagálok, reagálunk is ezekre, mármint az értelmesebb kommentekre, megjegyzésekre, kérdésekre”. Azzal folytatta, hogy a műsorba vendégek is érkeznek hozzá, hétfőn egy meglepetésvendéggel indít.

Mint a miniszterelnök Facebookjáról nem sokkal később kiderült, a meglepetés maga Orbán Viktor lesz.

Harcosok órája. Meghívtak, ott leszek. Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen

– írta.

Németh egyébként azt is elárulta, hogy mik lesznek az első adás témái, az ígéretek szerint kiderül például, hogy mi a 2026-os választás igazi tétje.