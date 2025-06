Molinóval, közös képpel álltak ki a BKK dolgozói a távozó vezérigazgató mellet

„Fontos korszak ér véget a távozásoddal nemcsak a BKK életében, a mi életünkben, de valószínűleg Budapest életében is. Az a korszak, amikor a BKK történetében először, majd’ öt éven át ugyanaz az ember vezette a céget. Amikor tudtuk, mit miért teszünk, mert a döntések velünk is megosztott, átgondolt tervek szerint, határozott célok és értékek mentén születtek. Amikor közösséggé formálódtunk, mert erre külön figyelmet fordítottál. Amikor felnézhettünk arra, aki vezetett minket, mert okosnak, felkészültnek és nagyon emberinek láttuk minden helyzetben” – erről írnak levelükben a BKK dolgozói, akik az alábbi képpel is megköszönték a távozó Walter Katalin vezérigazgató munkáját.

A bejelentés napjáról így írnak: „azon a csütörtök reggel is folytattuk a munkát: volt, aki éppen a járművezetőkkel egyeztetett a telephelyi látogatáson, más pótlóbuszt indított vagy forgalmi hírt olvasott be a rádióba. Ahogy tőled tanultuk, dolgoztunk felelősséggel minden körülmény ellenére – csak éppen sápadtan, könnyes szemmel, egymás pillantásába kapaszkodva.”

Levelük végén úgy fogalmaznak, hogy

Jött egy olyan akadály, amely mindezekhez képest átugorhatatlannak bizonyult. Hónapok óta értetlenséggel és aggodalommal figyeltük a vezérigazgatói kiválasztást. Átláthatatlannak, méltatlannak éreztük – mind magunkra, mind a pályázókra nézve. Sajnáljuk, de megértjük, hogy már nem akarsz részt venni ebben a bizonytalan kimenetelű eljárásban, és csodáljuk az eddig tanúsított nyugalmadat, kitartásodat. Örökké hálásak leszünk neked mindazért, amit a munkáról, a felelősségvállalásról, a közösségről tanultunk tőled!

Walter azután adta be felmondását, hogy eredménytelenné nyilvánította a Fővárosi Közgyűlés a BKK és a BKV vezérigazgatói pályázatait. Lemondásakor azt írta, hogy „hosszú gondolkodás után hozta meg ezt a nehéz döntést, még március 31-én, amikor beadta a pályázatát, akkor is úgy gondolta, hogy minden kihívás és nehézség ellenére eredményesen tudja folytatni a munkát. Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak. Sajnos mostanra minden illúzióm szertefoszlott”

– fogalmazott.