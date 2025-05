A Kúria megsemmisítette a Pride-felvonulást betiltó döntést

Megsemmisítette a Kúria a június 1-re tervezett szivárványos felvonulást betiltó rendőrségi határozatot, és új eljárás lefolytatására kötelezte őket. A döntést a legfelsőbb bírói szerv azzal indokolta, hogy a rendőrség határozata

a bejelentés megfogalmazásán, a vonulás és gyűlés helyszínén, valamint azon nyilatkozaton kívül, hogy a gyűléshez bárki – akár gyermek is – csatlakozhat, egyetlen értékelhető tényt sem tartalmaz.

„A határozat nem vezette le, hogy a bejelentett gyűlésre miért vonatkoznak az Alaptörvény és a jogszabályok hivatkozott rendelkezései. A határozat és az eljárás iratai alapján az sem volt megállapítható, hogy mi az a sajátos körülmény, amely folytán a gyülekezési hatóságnak meg kellett tiltania a gyűlést, miközben két héttel korábban hasonló tárgyú gyűlések megtartását nem tekintette az Alaptörvénybe ütközőnek, hanem azokat tudomásul vette” – olvasható a Kúria erről szóló közleményében, hozzátéve, hogy a hiányzó bizonyítást a Kúria nem végezhette el, ennek hiányában viszont nem lehet állást foglalni a gyűlés megtiltásának törvényességéről.

A Kúriának ebben az ügyben kellett alkalmaznia először az alaptörvény áprilisban hatályba lépett tizenötödik módosítását, amelynek többek között az volt az egyik célja, hogy a kormány „gyermekvédelmi” okokra hivatkozva alkotmányosan megerősítve be tudja tiltani a Budapest Pride felvonulást, miután ezt Orbán Viktor miniszterelnök már a február 22-én megtartott évértékelő beszédében belengette. Márciusban aztán született egy olyan törvénymódosítás is, amely szerint tilos olyan gyűlést tartani, amely megjeleníti a homoszexualitást vagy a nemi sokszínűséget, és ami szerint a gyermekek joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz megelőzi a békés gyülekezéshez való jogot is.

Június 1-jére öt emberi jogi szervezet – az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány (a Budapest Pride szervezője) és a Társaság a Szabadságjogokért – békés felvonulást tervezett az Andrássy úton. A demonstráció célja, hogy felhívja a figyelmet a transz- és homofóbia elleni fellépés fontosságára és kiálljon az LMBTQI-emberek jogegyenlősége mellett – ahogy teszi azt az évente megrendezett Budapest Pride immár három évtizede.

A tervezett gyűlés megtartását a rendőrség megtiltotta, ám a szervezők ezt nem hagyták annyiban, és a Kúriára vitték az ügyet.