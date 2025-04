A Momentum parlamenti képviselője megerősítette lapunknak, hogy kilenc óráig tart a blokád. Ezt közölni is fogja majd az egybegyűltekkel, a Momentum nem is tervez tovább maradni a Petőfi hídon. Mi eddig terveztük, és jövő kedden folytatjuk majd. “De nem fogok most felszólítani senkit, senkinek nem mondom azt, hogy menjen haza” – mondta lapunknak a politikus.

Közben lemerült a hangfal.