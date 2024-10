Az Orbán családig vezető szálak miatt segíthetett a megvádolt helyettes államtitkár egy cégcsoportot – erre utaltak a vádlottak a bíróságon

„Kikérem magamnak a dehonesztáló kijelentéseket, ahogy kikérem magamnak azt is, hogy a családomat emlegette az ügyész, ráadásul úgy, hogy a valótlan állításainak semmi köze nem volt ehhez az ügyhöz” – kezdte Nagy János korábbi földügyekért felelős helyettes államtitkár az utolsó szó jogán elmondott beszédét.

Nagy Polt Péter legfőbb ügyésznél is panaszt tett a kihallgatások stílusa miatt. „Erre nem kaptam választ, de utána emberibb lett az ügyészségi kihallgatások hangneme, és már két ügyész volt jelen a kihallgatások során” – jegyezte meg a keddi tárgyaláson.

„A folyamatos, személyem elleni dehonesztálásnak tudom be az ügyészségi sajtóközleményeket is. Gyakorlatilag az elfogásunk pillanatában már kint volt a sajtóközlemény az ügyészség részéről arról, hogy EU-s pályázatokkal kapcsolatos korrupciót tártak fel a megalapozott gyanú szerint. Az eljárás során bebizonyítottuk, hogy soha semmi közünk nem volt egyetlen pályázathoz sem, illetve nem ígértem senkinek pályázati győzelmet, és senkitől nem kértem pályázati nyertességet, ahogy ez a sajtóközleményben szerepel szó szerint” – jelentette ki a volt állami vezető, aki szerint 2020–2021 első hónapjaiban a kormányzat azt gondolhatta, az EU különböző intézményei felé jól mutathat, ha egy ilyen ügyet fel tudnak mutatni. „Mondjuk azt, hogy a kormányzati korrupcióellenes látszatintézkedések sorába az ilyen ügyek jól illeszkednek” – fogalmazott a volt helyettes államtitkár.

Szerinte az ügyészség annyira akart valami kézzelfogható eredményt felmutatni a nyomozás során, hogy kapott egy ajánlatot, amit nem fogadott el. „Ez egy három év letöltendőre vonatkozó ajánlat volt, ebből lett a tárgyalás elejére hat év, most meg már tíz év fölött járunk. Reméljük, hogy ez a javaslat nem tud nőni sehogy sem az ügyészség részéről” – jegyezte meg Nagy János, aki hozzátette, hogy nyolc hónapot volt házi őrizetben.

Szerinte a nyomozás során az ügyészség mindent megtett, hogy a magasabb szintre vezető szálakat elvarrja, őt pedig minél rosszabb színben tüntessék fel.

„Miért és vajon kik szelektálták ki az összes releváns mentőkörülményt a lehallgatási anyagokból? Már hivatkoztam a bíróság előtt, most ismét utalnék rá, hogy ott van a nyomozati anyagban, hogy Tűzkő Nándor engem hányszor hívott föl. Tűzkő Nándor volt a Túzokföld Kft.-nek mint mintagazdaság-jelöltnek a többségi tulajdonosa, nekem pedig elmondta a telefonban, hogy ténylegesen kiket képvisel ebben a cégben, kik a mögötte álló befektető tulajdonosok. Ezek a beszélgetések sehol nincsenek – és akkor itt teszek három pontot” – fogalmazott.

Nagy János nem mondta ki, de Tűzkő az Orbán család több üzletében feltűnt, az említett Túzokföld Kft. kisebbségi tulajdonosa pedig B. Szilárd volt, aki Nagy Jánossal együtt ül a vádlottak padján.

„A vádiratban foglalt bűncselekmények egyikét sem követtem el. Éppen ezért a felmentésemet kérem az ellenem felhozott vád alól. Kérem a bíróságot, hogy a döntése során az ügyészségi eljárás koncepciózus jellegére, a politikai motivációjára és arra is legyen figyelemmel, hogy az ügyészség nem is titkolt célja az elmúlt évtizedek hasonló ügyeihez képest is egyedülálló és indokolatlan mértékű joghátrányhalmaz okozása számomra. Én azt gondolom, hogy ezek a fajta eljárások azok, amik igazán veszélyesek a társadalomra, nem a személyem” – fejezte be beszédét Nagy János.

A helyettes államtitkár után B. Szilárd másodrendű vádlott következett, akire felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyész hivatali vesztegetés miatt.

„Érezhetném úgy, hogy milyen szerencsétlenül jártam azzal, hogy az elmúlt négy évben rányomta a bélyegét ez az ügy az életemre, mégis visszanézve az elmúlt négy évet,

hálás vagyok a segítségért, hogy felnyitotta a szemem arra vonatkozóan, hogy milyen üzlettársakkal dolgoztam együtt, és hogyan működnek bizonyos politikai kapcsolatrendszerrel rendelkező emberek. Az ügy megmutatta számomra, hogyan is működik a rendszer. Szóval inkább érzem magam szerencsésnek, hogy ezt végig kellett élnem, mert rájöttem, hogy nem szeretnék ehhez a nyájhoz tartozni, mert ez nem az általam kedvelt és tanult bizniszmodell, hanem a politika nevű méreggel fertőzött valami. Szerencsésnek érzem magam, hogy reményeim szerint egy életre megszabadultam azoktól, akik ezt az irányt képviselték, és akiknek a parancsára én is ezen az irányvonalon irányítottam a gazdaságunkat.

Hibáztam, hogy talán a fiatalos lendületemben tetszett az, milyen célokat – mint például a mintagazdaság – tűztek ki a döntéshozók, és tetszett, hogy kinyitottak ajtókat, ahol ezeket a célokat el lehetett érni. Ilyen volt az elsőrendű vádlott ajtaja is. Ezt az ajtót számomra 2020. május 22-én kinyitották. Attól a naptól kezdve nem volt szükség arra, hogy bármit ígérjek, adjak azért, hogy ott bizonyos ügyek elintézésre kerüljenek. Az én bűnöm az, hogy szolgáltam ezt az irányt. De azt a bűnt, amivel az ügyész úr vádol, nem követtem el, ugyanis hangsúlyozom, hogy soha nem volt rá szükségem” – mondta B. Szilárd, aki szerint nem életszerű az, hogy úgy akart valakit megvesztegetni, hogy közös céget alapít vele „nyíltan és törvényesen”. „Talán lett volna annyi eszem, hogy ebben az esetben egy kocsma sötét zugában adjak át egy fekete diplomatatáskát” – jelentette ki.

Nagyon egyszerű a válasz arra, hogy miért így történt mindez. Azért történt így, mert a vesztegetés mint olyan fel sem merült. Ilyen szándékomban nem is lehetett, ugyanis Nagy János a Tűzkő Nándor és kapcsolatai által felépített telefonok és SMS-ek után a cégcsoport érdekében automatikusan tette a dolgát

– mondta B. Szilárd, aki közvetve utalt is arra, hogy kik állhatnak Tűzkő mögött.

„Ha valaki rákeres a Direkt36 oldalán Tűzkő Nándor nevére, könnyen bukkan olyan cikkekre, amely megvilágosítja, hogy az elsőrendű vádlott ugyan miért segítette ilyen lelkesen a cégcsoportot. Semmiképp nem azért, mert meg lett volna vesztegetve” – jelentette ki B. Szilárd. A Direkt36 két éve írt az Orbán család nőgyógyászaként is emlegetett Tűzkő Nándorról, mégpedig a miniszterelnök öccsével, Orbán Áronnal összefüggésben.

B. Szilárd arra is emlékeztette az ügyészséget, hogy perbeszédükben leírták, egy bizonyos földterület a lefoglalt elektronikus adatok szerint kinek kellene. B. Szilárd nem mondta ki a nevet, de az ügyész a perbeszédében Orbán Győzőt említette.

B. Szilárd szerint már megbűnhődött a történtekért.

„Ebben az ügyben a média lett az én legnagyobb büntetésem. Sok hamis állítás jelent meg rólam és a cégeimről. Nekem sokkal nehezebb munkavállalókat találnom, az üzleti partnerek sokszor alig akarnak velem szóba állni, mert ránk égett, hogy mi vagyunk a korrupt csapat. Ez az én legnagyobb büntetésem az elmúlt négy évben, melyet emelt fővel viseltem, harcoltam ellene, és mindenki felé nyíltan felvállaltam. Mivel korábban, amikor Tűzkő Nándor kapcsolati tőkéje épp hátszelet adott, az elmúlt négy év médiaellenszelét jogos büntetésnek érzem, sokat tanultam ezáltal. De minden további büntetést, amely akár kemény munkával felépített, banki hitelekkel teli cégcsoportok összeomlását és ezzel a családok anyagi összeomlását is jelentené, jogtalannak és rendkívül igazságtalannak tartanék” – fejezte be beszédét B. Szilárd.

Az ügy két másik vádlottjának utolsó szó jogán elmondott beszédére a következő tárgyaláson kerül sor, amikor várhatóan ítéletet is hoz a bíróság.