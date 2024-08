Kiirtották a természetvédők által ültetett közösségi erdőt Kápolnán, kellett a hely a parkolónak

Kápolna polgármestere, Berecz Kálmán pénteken reggel a helyszínen felügyelte annak a közösségi erdőnek a kivágását, amelybe korábban számos közéleti szereplő, sportoló és művész ültetett fákat.

A Tarna partján, a Macskaárvaház Alapítvány szomszédságában található területen nyolc éve kezdték el az állat- és a természetvédelem mellett kiálló emberek a szimbolikus faültetéseket. Az elmúlt időszakban, a környező telepítésekkel együtt több százra nőtt a faállomány.

A Havas megyei községben lezajlott fairtásban áldozatul esett többek között Kiss Norbert, világ- és Európa-bajnok autóversenyző fája, Michelisz Norbert világbajnok autóversenyző különleges koreai jegenyefenyője, Sébastien Buemi korábbi Forma-1-es versenyző kőrisfája, és Illés Zoltán, egykori környezetvédelmi államtitkár fája is. Az állatvédő szervezet beszámolója szerint az önkormányzati akcióban az út mellé ültetett madárbarát cserjéket is kivágták.

A faültetést korábban a polgármester is támogatta, sőt testvére, Berecz Mátyás a DK korábbi egri országgyűlési képviselőjelöltje is részt vett benne.

Miközben a magyar kormány komoly erőfeszítéseket tesz a kistelepülések fásítása érdekében, és pályázati pénzekből finanszírozzák a faültetéseket, Kápolnán kiirtják a magánpénzből létesült erdőt

– fogalmazott Bóday Pál, az állat- és természetvédő civil szervezet vezetője.

A 24.hu elérte a polgármestert is, aki azt mondta, hogy a közelben lévő temető számára létesítenek parkolót a területen, amely mint hangsúlyozta, önkormányzati tulajdonban van.

Berecz elismerte, hogy néhány éve még ő is a faültetés mellett volt, de most úgy látja, hogy szükség van a parkolóra. Mint mondta, a környék évtizedekkel ezelőtt sittlerakó volt, ezért a fák jó része amúgy is kipusztult, többször is újra kellett ültetni. Azt is közölte, hogy a kivágásokról önkormányzati döntés született, amiről előre értesítették a Macskaárvaházat, Bóday Pál azonban nem akart tudomást venni a határozatról.