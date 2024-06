Új üzlete lett Rogán Antal bizalmasának: mérnökcég született a budai luxusvillában

Mérnöki tanácsadással és műszaki tevékenységgel foglalkozó egyszemélyes céget alapított a Rogán Antal rejtőzködő bizalmasaként megismert ügyvéd, Kertész Balázs – derül ki az Opten adatbázisából.

Az idén júniusban bejegyzett Monavis Beta Kft. székhelye az a Rezeda utcai luxusvilla épülete, ahová több, Kertészhez kötődő vállalkozás is be van jegyezve (Monavis Holding, Monavis Consulting). A különös történetű gellérthegyi villa is felbukkant abban a történetben, amelyet februárban mutatott be a 24.hu.

Ebben azt tártuk fel, hogy csaknem hárommilliárd forintnyi eurót utalt át a magyar letelepedésikötvény-üzlet kínai kulcsfigurája két olyan hazai cégbe, melyek aztán Rogán Antal bizalmasa, Kertész Balázs körébe kerültek. A pénz egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságtól érkezett a mára Kertész Balázs gyerekei által vezetett vagyonkezelő társaságokhoz. A letelepedési kötvények árusításáról szóló programot Rogán Antal vitte át a parlamenten még 2012-ben.

Kertész és Rogán szoros kapcsolatáról nemcsak a közös fideszes, illetve belvárosi múlt tanúskodik, de Rogán személyes gyarapodásánál is jutott szerep a Kertész családnak. Mint az közismert, a propagandaminiszter feltalálóként is gazdagodott, a részben általa kidolgozott elektronikus aláírási eljárásról szóló szabadalmat ugyanis egy olyan cégnek adták el, ami Kertész korábbi feleségének a tulajdonában volt. Rogán feltalálótársai egyébként Svájcba csorgatták cégük osztalékát, mint ahogyan Kertész is ott vásárolt luxuskategóriás lakást.

Kertész Balázs lakcímeként – a hazai cégadatbázis szerint – továbbra is a svájci Zugban bejegyzett lakás szerepel.