„A történet arról szól, hogy jön a bolond a zongorával” – a vízen és úttesten is zenélő Mr. Pianóval beszélgettünk

Guruló zongorával hajtott át a zebrán egy férfi a XIII. kerületben – csodálkozott rá szinte a teljes magyar nyilvánosság a frakkban száguldó zenészre, aki a budapesti Béke téren kelt át az úton az egyedi hangszerével. Pedig a guruló zongora már több mint 13 éve járja a magyar utakat, a különleges hangszer alkotója, Vágó János rendszeres szereplője, vendége a legkülönbözőbb magyar fesztiváloknak. Ráadásul nem csak gurul: készített már egy úszó zongorát is, amellyel idén nyáron főleg a Balaton déli partján lehet találkozni. Elmentünk Balatonföldvárra, hogy vízen is megnézzük a művészt, akinek már a belépője is különleges volt: egy csapatnyi szörfös kíséretében érkezett a strandra.

Egyszerű szerkezet, de működik

Ha valaki kimegy egy strandra, csak pihen, nem emlékszik nagyon semmire, de rám igen. Olyan élményt akarok adni, amivel máshol nem találkoznak. Lokálpatriótaként természetes volt, hogy a déli parton.

– mondja a Siófokon élő Vágó János, alias Mr. Piano, mielőtt beúszna a víz közepén parkoló zongorához.

A Balatonon úszó hangszer eredetileg a Magyar Tavak Fesztiváljára készült, ahol hajókkal szállítják az embereket a helyszínek között. Az úszó zongora show- és látványelem volt, ahogy itt, a balatonföldvári strandon is, vagy a két másik helyszínen, Siófokon és Balatonszemesen. A hangszer nem is hangszer igazából, és a tulajdonosa sem zenélt a klasszikus értelemben, mégis már rögtön a megérkezéskor elérte a célját: abban a néhány percben szórakoztatóbb volt a fürdőzés a strandolóknak. Mindenki igyekezett legalább egy képet lőni a Keleti strand sztárjával, aki a Karib tenger kalózai egyik dalával is felhívta magára a figyelmet.

Az események ezután a szokásos mederben zajlottak, a kezdeti rácsodálkozás után az emberek egymás között kezdték fejtegetni, hogy mégis, hogyan zenél ez a zongora.