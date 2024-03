Kocsis Máténak nem tetszik, ha valaki azzal vádol valaki mást, amit ő maga követ el

A pedofilbotrányt soha nem látott lejárató kampány fogja követni

– fogalmazott csütörtökön Gyurcsány Ferenc, állítását pedig a még meglévő rendőrségi forrásaira alapozza, akiktől úgy tudja, „iszonyatos a nyomás rajtuk a kormány környezetéből, a kormányzó párt környezetéből, hogy ha kell, ha nem, indítsanak eljárásokat ellenzéki politikusok, kerületek, városvezetők ellen”.

A DK elnökének szavaira Kocsi Máté reagált a kormányból, kijelentve, hogy Gyurcsány elkezdte mosdatni a bűncselekménnyel vádolt embereit, és „csak az kiabál, akinek a háza ég”.

Ezek szerint van vaj a baloldali politikusok füle mögött, ha már Gyurcsány is előremenekül. A politikai ellenfelek okolása, magyarázkodás és fenyegetőzés a büntetőeljárások miatt. Ezek szerint pontosan tudja, hogy lesznek

– fogalmazott Kocsis Máté, egyúttal kijelentette azt is, hogy szerinte Gyurcsány a mondandójával azt üzeni a baloldali önkormányzatoknak, hogy „nyugodtan lopjanak, az sem baj, ha kiderül, mert majd a jobboldalt hibáztatják megint érte”. A Fidesz frakcióvezetője szerint Gyurcsány azt is üzeni egyúttal, hogy az agresszív utcai akciók és a választási csalások is beleférnek. Bejegyzése végén aztán úgy fogalmaz, „Gyurcsány úr, jól ismerjük már a sok évtizedes kommunista trükkjeiket:

Mindig azzal vádolják az ellenfeleiket, amit saját maguk követnek el.

Kocsi végül Fekete-Győr András nevét is megemlíti, akinek továbbra is a lemondását várja, miután a Momentum korábbi elnökét felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hivatalos személy elleni erőszak miatt.