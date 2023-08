Tűzijáték: itt van néhány előzetes adat az idei parádéról

Tizennégy ingyenes helyszínen várják programok a közönséget augusztus 18. és 20. között államalapító Szent István király ünnepén, melynek előkészületei a menetrend szerint haladnak – mondta el az ünnepségsorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Az MTI szemléje szerint Kovács úgy fogalmazott, hogy az ünnepi eseményekkel igazi fesztiválhangulatot kívánnak teremteni, sok százezer résztvevővel. Az augusztus 20-i program a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással indul, majd légiparádé következik. Novák Katalin köztársasági elnök idén Esztergomban mond ünnepi beszédet, itt adja át a Szent István-rend kitüntetéseket is. Ismét megtartják az ünnepi szentmisét a Szent István-bazilikában, majd innen indul a Szent Jobb körmenet, az ünnepségsorozatot pedig 21 órakor tűzijáték zárja. Ezen a napon továbbá az Országház is ingyenesen látogatható – tette hozzá az államtitkár.

A sajtótájékoztatón megszólalt Kotasz Gergő, az augusztus 20-i tűzijátékot rendező NUVU Kft. sajtóreferense is. Ő úgy fogalmazott, hogy Magyarország egyfajta jelképévé vált a Szent István napi tűzijáték, amelyet milliók figyelnek a helyszínen és a képernyők előtt. Mint mondta, az idei művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette és programozta, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta klasszikus magyar komolyzenei dallamok felhasználásával.

A műsor során 34 ezer pirotechnikai effekt világítja be az eget 230 indítási pontról, köztük a Szabadság és az Erzsébet hídról, valamint 7 folyami uszályról és számos pontonról. A tűzijátékot a szokásos görögtűz zárja, újdonság lesz azonban, hogy a vízfelületeken is kilőnek úszó pirotechnikai effekteket. Az eszközöket 60 pirotechnikus telepíti augusztus 3. és 19. között. Az elmondottak szerint az eseményhez sok száz oldalas biztonsági tanulmány is készült.

A tűzijátékot az Országház és a Duna-parti épületek grafikus fényfestése és drónshow egészíti ki.

Kovács és Kotász mellett Borbás Marcsi, a Szent István Nap nagykövete is felszólalt, ő beszélt arról, hogy idén az érdeklődőket összművészeti rendezvénysorozat várja. Tudatta azt is, hogy a háromnapos ünnepség a fenntarthatóság jegyében zajlik, így mindenütt lesz szelektív hulladékgyűjtő, és visszaváltható poharakat használnak majd, valamint, hogy az ünnepségsorozaton minimális haszonkulccsal dolgoznak a vendéglátók, így az összes helyszínen kedvezményes áron vásárolhatók meg az alapitalok és -élelmiszerek.