15 évet kapott a lakótársát leszúró XVII. kerületi gyilkos

Tizenöt év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a K. Zoltánt, aki 2021 decemberben leszúrta az alvó lakótársát egy XVII. kerületi használaton kívüli bakterházban,

K. Zoltán hajléktalanként élt a bakterházban az élettársával, és a szintén hajléktalan későbbi áldozatával. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a két férfi összeszólalkozott karácsony előtt, amikor együtt italoztak, ezért a párjuk rájuk hívta a rendőröket. A járőrök a kiérkezésüket követően igazoltatták és megnyugtatták a férfiakat, majd távoztak a helyszínről.

Később K. Zoltán és a későbbi áldozata is elvonult a szobájába aludni, de a vádlott felkelt és azt mondta az élettársának, hogy megöli majd a lakótársukat. Bár erről a nő próbálta lebeszélni a férfit, ő ennek ellenére éjfél körül magához vett egy konyhakést, átment az alvó férfi szobájába, majd annak dunnáján keresztül megszúrta.

Ekkor az áldozata felébredt és segítségért kiáltott, mire a nő értesítette a rendőrséget és a mentőket. A megszúrt férfi a kórházba szállítását követően meghalt. K. Zoltán már a nyomozati szakban beismerte a bűnösségét és képszakadásra hivatkozott.

Az elkövető a mai előkészítő ülésen is beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is, így a bíróság ítéletet is hirdetett az ügyében. A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte K. Zoltán beismerő vallomását és megbánó magatartását, ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe azt, hogy a terhelt büntetett előéletű, ittas állapotban, éjjel és más büntetőeljárás hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett.