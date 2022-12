Kitalálja, hol járunk? Kérjük, segítsen, mert mi nem tudjuk!

Minden év végén a Fortepan arra kéri olvasóit, hogy segítsenek megfejteni az oldalra frissen felkerült fényképek háttértörténetét. Most is olvasóinkhoz fordulunk – az alábbi fotókon látható részletek alapján, kérjük, árulják el nekünk: vajon hol készültek a képek, és kit-mit ábrázolhatnak.

A Fortepanra kerülő fotók témáját először adományozóik segítségével igyekeznek az oldal szerkesztői azonosítani. Ha ez nem vezet sikerre, akkor önkéntesek esnek neki a képanyagnak a FortePan megfejtések fórumon, a legkalandosabb nyomozásaikról ebben a korábbi cikkünkben olvashatnak. Végül az ellenőrizhető információk alapján Simon Gyula és Péter Gábor Fortepan-szerkesztők egészítik ki a képek leírásait.

Vannak azonban olyan esetek, amikor még a múlt legjobb ismerői is elakadnak. Éppen ezért vált hagyománnyá, hogy év végén egy kis fejtörővel kedveskedünk az olvasóknak: íme néhány kép – főként az 1970-es évekből –, amelyeknek jó lenne beazonosítani a helyszínét vagy a szereplőit. Bízunk benne, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, most is záporozni fognak a helyes megfejtések! Talán inspiráló lehet olvasni ide kattintva azt a nyolc tavalyi megfejtést, amit a közösségi kútfő csodájának köszönhetünk.

A megfejtéseket a fortepan@gmail.com e-mail címre várjuk! Kérjük, csak olyan tippeket írjanak, amelyeket valamilyen módon alá tudnak támasztani (ismerik a pontos címet, Google Street View-n felismerhető a helyszín, van egy másik fotójuk, ami alapján beazonosítható a kép témája stb.), és mindig jelöljék meg, hányas számú fotóhoz tartozó megfejtést küldik!

Minden képünk forrásmegjelölésében szerepel a fotó azonosító száma, amire kattintva nagy felbontásban letölthetik azt a Fortepanról, vagy erről a linkről az összes nagy felbontású fénykép egyben is lementhető, hogy tüzetesebben is megvizsgálhassák a részleteket!

Vajon hol bonthatják ezt a II. világháborúban megsérült, címerpajzsos kapuzatú, többszintes házat? Talán egy középület lehet a zászlótartó rudak alapján és nagyvárosban járunk, hiszen az utcában járt a villamos. Sajnos, a házszám nem olvasható, de jobbra mintha egy H-I-R felirat bukkanna fel. A szerzőről pedig bővebben ide kattintva olvashatnak.

Nem evett valaki olvasóink közül ebben a növénymotívumos terítővel ellátott vendéglőben az 1970-es évek környékén véletlenül? Sajnos, a pepita padló nem túl erős támpont, ugyanis elég gyakori, ahogy az korábbi cikkünkből kiderült, de az oszlop mozaikdíszítése és az ajtó feletti fából készül napos falidísz talán segíthet.

A hatvanas évek elején létrejött a Fővárosi Fotóipari Vállalat (vagyis a Főfotó) riporter osztályának egyik kollégája készítette ezt a fényképet. Az osztály hivatásos fotósai a korszak állami vállalatainak készítettek promóciós képeket. Több száz vállalat, üzem, állami szerv rendelt meg riportokat, termékkatalógus- vagy reklámfotókat a Főfotótól.

Négy Főfotó-utcaképet láthatunk, amik valószínűleg az üzletportálokat vagy az épületeket voltak hivatottak bemutatni.

A #214523-as képen látható épületben egy OTP-fiók, egy lottózó és az Állami Biztosító irodája is helyet kapott, a sarkánál volt a MÁVAUT buszmegállója, és a tábla tanúsága szerint a közelben lehetett egy trafik is. De hol járunk?

Melyik településünkön volt a Rákóczi utca 21.-ben az iparcikk bolt (ablakában május 1-jei plakáttal) és rögtön mellette a Hóvirág eszpresszó és a Jóbarát falatozó? Aki erre a kérdésre tudja a választ, már meg is fejtette a #214754-es fotó helyszínét.

Ismerős valaki Sülysápon? A #214756-os képen ugyanis Fazekas I. (?) rádió- és tévéműszerész hirdeti magát (Tápiósüly, Vasút u. 58.) a vegyesbolt falán. Talán a másik fotóval együtt készülhetett ez is, hiszen itt is május 1-jei plakát van a kirakatban, amelyben hirdetik még, hogy OTP-hitelre lehetett hűtőt, mosógépet, biciklit, motort, tévét és rádiót is venni.

A #215292-es képen viszont még ennyi fogódzónk sincs, sajnos. Be kell érnünk egy rádió- és tévészerviz jellegzetes üzletportáljával. Na, de fejtettek már meg önkénteseink fotót egy parkoló autó rendszáma alapján is…

Ezek a férfiak vajon milyen udvaron állhatnak? Talán a háttérben álló szobor segíthet.

Nem szürcsölt Coca-Colát valamelyik olvasónk cigarettázás közben ebben az eszpresszóban a puffokon ülve? Az üveglapon lévő hímzés lehet még talán ismerős valakinek.

Bár a jelmondat és a berendezés valószínűleg nem sokat segít, de a művelődési ház vagy üzemi kultúrterem (?) belső építészete és a csillár támpont lehet. Hol járunk? (Akit érdekel a téma, annak ajánljuk korábbi, kultúrházakról szóló cikkünket.)

Vajon melyik óvodába járhatott ez a kilenc, egyenruhába öltöztetett kisfiú?

Erről az épületről három fényképünk is van, hátha így könnyebb lesz valaki számára azonosítani! Főként a tetőterasz vasbeton szerkezete jellemző, és talán a gesztenye- meg a nyárfák is állhatnak még.

Vajon min dolgozhat ez a mérnök ilyen elmélyülten, és főleg hol lehetett ez a háborúban súlyosan sérült épület? Furcsa módon szélvédett kellett legyen ez a fal nélküli szoba, ha ennyi papírt lehetett az asztalon szétszórva hagyni.

Mozirajongók, figyelem! A környező épületek segíthetnek az egyébként eléggé egy kaptafára készült szabadtéri mozi helyszínének azonosításában.

Nem sok fogódzó akad ezen az 1973 körül készült fotón, de annyira furcsa csendéletet ábrázol, hogy talán éppen emiatt mégis valakinek beugrik a helyszín.

Remélhetőleg kiterjedt szociális életet éltek a házban lakók, és emiatt a sok vendégből akad, aki emlékszik erre a takarosan tartott rózsaágyásra, ami nekiszaladt a telek végében a baromfiudvarnak. Itt vajon miért járhatott a Főfotó fotósa?

A lengyel és az osztrák légitársaságok közös irodájában várták ilyen trendi vörös műbőr fotelekben az utazni vágyókat? A LOT- és AUA-zászlók, a Polen című falinaptár és a kocsibérlési lehetőség is erre utalnak. De hol járunk pontosan?

