Jogkövető magatartást vár a pedagógusoktól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A budapesti Piarista Gimnázium tucatnál is több tanára még hétfőn polgári engedetlenségre hívott fel pedagógusokat egy közös nyilatkozatban. Ebben nem másra, mint a katolikus egyház katekizmusára hivatkoznak; a vonatkozó idézet így szól:

Nyilatkozatában a 18, egyházi iskolában dolgozó pedagógus arra biztatja kollégáit, hogy polgári engedetlenséget vállalva vegyenek részt a december 8-ra, vagyis csütörtökre hirdetett országos munkabeszültetésben.

„A múlt héten elbocsátott nyolc kolléga esete sürgetően világít rá arra, hogy az oktatásban közös, egységes, határozott kiállásra van szükség. Nem engedhetjük, hogy ebben a helyzetben az állami és egyházi fenntartású intézmények pedagógusait szembeállítsák egymással. A világnézeti és stílusbeli különbségeket félretéve együtt kell a közös célért, az oktatás felemelkedéséért kiállnunk” – írták indoklásként.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán válaszul közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy a sajtóból értesültek az egyházi iskolák tanárainak polgári engedetlenségre hívó kezdeményezéséről.

Szerintük a munkavégzés megtagadása vagy felfüggesztése munkáltatóként nehéz helyzetbe hozza az egyházi fenntartókat, mert azok felelősséggel tartoznak a szülők felé, illetve az állam felé is el kell számolniuk, a köznevelési szerződésekben vállalt kötelezettségeik teljesítésével.

Közleményében a püspöki konferencia kifejti: noha tagjaik – vagyis a püspökök – tisztában vannak az oktatás és a pedagógusok jelenlegi nehéz helyzetével, ők továbbra is a tárgyalásos megoldást részesítik előnyben.

Reméljük, hogy a döntéshozók és a pedagógusok is mérlegelik ezt a helyzetet, és bölcs döntést hoznak. Nem mondunk le az oktatás és a pedagógusok általunk is ismert, nehéz helyzetének jelzéséről, hanem ebben a légkörben is kiállunk vállalt hivatásuk és a jogkövető, felelős állampolgári magatartás mellett