Letartóztattak egy ismert magyar divattervezőt

Rendőrök csaptak le október 21-én az ismert divattervezőre, H. Zoltánra – értesült a Magyar Hang. A férfi letartóztatását állítólag vasárnap rendelték el, mivel a lakásán jelentős mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot találtak – írja a lap.

Forrásaikra hivatkozva azt is írják, hogy a hatóság kiterjedt nyomozást folytat, mivel felmerült, hogy a divattervező kereskedett is a droggal. Az üggyel kapcsolatban a közéletben ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusok és egy újságíró is.

A divattervező október 21-én reggel posztolt utoljára közösségi oldalára, telefonja hívásra nem volt elérhető.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az értesülést az infótörvényre hivatkozva nem kommentálta.