Karácsony Gergely érti, nagy a gáz, de szerinte a tarvágás is az

Jelezte, a kormánynak kötelessége az önkormányzatokkal egyeztetni, mielőtt letarolják az erdőiket.

Az LMP után Karácsony Gergely is reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletre, amellyel a jövőben védett területen is egyszerűbb lesz a fakivágás. A főpolgármester Facebook-oldalán emlékeztetett rá, nem egészen két hónapja számolt be az erdészeti hatóságnál elért eredményről, amely szerint a védett budapesti erdőkben többé nem fordulhat elő tarvágás.

Akkor úgy tűnt, a természetvédelem prioritást élvez a fakitermeléssel szemben, az értékes erdők rekonstrukciójánál előtérbe kerülnek az őshonos fafajták. Az Orbán-kormány döntése teljesen felülírja ezt a nehezen elért eredményt.

A kormány gáz híján fatüzelésre készíti fel az országot és gyakorlatilag minden tilalmat elhárít a fakitermelés útjából.

Ha fokozhatja még valami a klímaszorongást, az az, hogy a kormány nemhogy javítaná a kilátásainkat, de kétszeres sebességre kapcsolt abban, hogy az egész ország alatt vágja a fát, a szó legszorosabb értelmében.

Érti, nagy a baj, de szerinte az energiaválság megoldása a felelős energiapolitika, nem az erdők kivágása. A kormánynak évekkel ezelőtt jelezték, a valódi rezsicsökkentés az épület- és nyílászáró szigetelésekben, a passzívházakban, a megújuló energiák használatában van. Ha akkor hallgattak volna rájuk, most nem kellene kipusztítani megannyi állat élőhelyét, lenullázni olyan erdőket, amelyekben még van több évtizednyi növekedési potenciál.

A legszegényebbek eddig is fával fűtöttek, rájuk nem vonatkozott a rezsicsökkentés, ideje volna, hogy az állam legyen végre szolidáris és érdemi támogatást nyújtson ezeknek az embereknek.

Az önkormányzatokkal pedig kötelességük egyeztetni mielőtt még letarolják az erdőiket – tette hozzá a főpolgármester.