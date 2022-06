Orbán: Jó, hogy a kormány korábban kimentette a családokat a devizahitelekből, különben most megnézhetnék magukat a 404 forintos euróval

Kálmán Olga az élelmiszerek drágulásával kapcsolatban tett fel azonnali kérdést a parlamentben a miniszterelnöknek. A DK politikusa úgy vezette fel, hogy Németh Szilárd és a miniszterelnök szerinte a gasztronómia rajongói, így még ők is észreveszik, hogy mennyit drágult a pacal. Kálmán azt kérte a miniszterelnöktől, fogadják meg a DK javaslatait, és csökkentsék az alapvető élelmiszerek áfáját.

Orbán Viktor a válaszában azt mondta, hogy az egész kontinenst háborús infláció sújtja. Orbán szerint tettek eleget, bevezették az ársapkákat. Szerinte az áfacsökkentéssel nem az ár megy lejjebb, hanem a kereskedők keresnek többet, ezért az ársapka a megfelelő politika. A miniszterelnök szerint, ha ezt nem tették volna, a családok valóban rossz helyzetbe kerültek volna.

Orbán felidézte, hogy amikor bemutatta a kormányát, négy dolgot ígért, ehhez tartják magukat:

megvédik a munkahelyeket,

megvédik a nyugdíjakat,

megvédik a családtámogatási rendszert,

megvédik a rezsicsökkentést.

A miniszterelnök ezután felhozta a nagy többségében sima Fidesz-győzelmeket hozó hétvégi időközi választásokat, ahol szerinte az emberek világosan elmondták a véleményüket.

A jobbikos Jakab Péter szerint a kormányfő rendkívül jó a lopásban, és azt mondta, látja, hogy megy ez a miniszterelnöknél, kicsit már ő is meg volt szorulva, ezért száz százalékkal emelte meg a saját fizetését. Szerinte a magyar emberek nagy része ugyanúgy megkéri az árát annak, amiben jó, csak ezt nem sikerül megadni. Jakab felhozta azt is, hogy Matolcsy György jegybankelnök előjött az ötlettel, hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt. Jakab kérdése az volt, hogy halálra akarják-e dolgoztatni a magyarokat.

Orbán szerint ezeket a kérdéseket már hallották, és az emberek is hallották, és ezért van az, hogy a jobbikosokat, és Jakabot különösen, már többször elfenekelték.

A miniszterelnök fizetését a parlament határozza meg, ő eddig is elfogadta ezt a döntést, és most is, megtiszteltetésnek érzi azt, hogy ezt a munkát végezheti, mondta Orbán. Szerinte Jakabék fizetését már négy évvel korábban rendezte a parlament. A miniszterelnök hozzátette, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk, mert egyre többet keresnek, így emelkedett a reálbér a kétszeresére.

Milyen jó, hogy korábban a magyar kormány kimentette a családokat a devizahitelekből, különben most megnézhetnék magukat a magyar családok a 404 forintos euróval

– mondta a miniszterelnök, aki szerint a kormány büszke lehet az árfolyammal kapcsolatos erőfeszítéseire.

A momentumos Fekete-Győr András arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy titkol-e valamit a magyarok elől, vannak-e olimpiarendezési álmai.

Orbán szerint a kormány nincs felhatalmazva, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság helyett nyilatkozzon, de 2030-ban, ahogy Fekete-Győr András mondta, nem lesz olimpia, a 2032-es rendezési jogát pedig már odaítélték másnak, így legkorábban a 2036-os játékok rendezése kiadó.

E tekintetben szívesen állok majd rendelkezésére, ha akkor még ön is itt lesz, velem együtt

– mondta Fekete-Győrnek a miniszterelnök.

Orbán azt is mondta, hogy a parlamentben ez az első beszélgetése Fekete-Győr Andrással, és szerinte olyan a fogadj Isten, mint az adjon Isten, ezért felolvasott egy korábbi idézetet Fekete-Győrtől arról, hogy nem fognak koalícióra lépni az MSZP-vel.

Harangozó Tamás arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mi lesz a pedagógusok és az ápolók béremelésével (annak ugyanis nincs nyoma a jövő évi költségvetésben), és mit tesz a kormány a rendőrök leszerelési hulláma ellen. Orbán erre elmondta, hogy a szocialista politikus körzetében a fideszes jelölt 20 százalékponttal győzött. Szerinte a pedagógusok biztosan fognak kapni három egymást követő évben 10 százalékos béremelést, ami ezen felül lesz, azt meglátják. Az ápolók ügyében pedig mindent megtesznek, hogy emeljék a fizetéseket.

Toroczkai László elmondta, hogy örülnek annak, hogy a megyéket vármegyéknek, a kormánymegbízottakat pedig ispánnak tervezi nevezni a kormány, meg is fogják szavazni, de kérik a történeti magyar alkotmány visszaállítását is. A Mi Hazánk elnöke azt is elmondta, hogy támogatják az extraprofitadókat, de a kaszinókra és a nagy techmultikra is ki kellene vetni ezeket, ebből lehetne a rendőrök és a pedagógusok fizetését fedezni. Ők 15 százalékot javasolnak.

Orbán tisztelettel köszöntötte Toroczkait, mert ez az első alkalom, hogy vitatkozik vele a parlamentben.

Önök ellenzékben vannak, és ezt mi tiszteletben tartjuk. Egy esetben nem fogjuk tiszteletben tartani, ha mint az elődpártjuk, beszaladnak Gyurcsány Ferenc hóna alá szabad, demokratikus levegőt szívni.

– mondta Orbán. Szerinte a történeti alkotmányra kitér az alaptörvény, mint értelmezési keretre. Extraprofitadót a koncesszióval szabályozott területekre jogilag nem lehetséges szerinte kivetni, és ide tartoznak a kaszinók is. A techcégek adójával Orbán szerint is lassan haladnak az EU-ban.

Toroczkai szerint a határon szolgáló, az életüket kockáztató rendőrök a kalasnyikovval felszerelt migránsok esetében azt az üzenetet kapják a kormánytól, hogy taxiztassák vissza őket Szerbiába. Szerinte ehelyett minimum Ruandáig kellene őket visszaküldeni.

Orbán szerint migrációval kapcsolatban nagyon sok munka vár még rájuk, erre két hónapot kapott a belügyminiszter. Azt kérte Orbán tőle, hogy állítsanak fel egy külön testületet, amely nem rendőrökből és katonákból áll, és csak a határvédelem a feladata.

A párbeszédes Tordai Bence egy Orbán-idézettel kezdte, ami arról szólt, hogy aki nem ismeri a valóságot, nem tud demokratikus döntést hozni. Szerinte az Orbán-csomag megszorításaira a kormány nem kapott felhatalmazást, mert nem is kért.

Az fog történni önnel, amit nekünk szán. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten

– mondta Orbán Tordainak is, miután megint a hétvégi választási eredményekről beszélt. Szerinte nem lesz megszorítás, mert megszorítást a baloldali kormány csinált.

Az LMP-s Ungár Péter arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy kifizetik-e a szociális dolgozóknak azt a pluszmunkát, amit a járvány alatt végeztek. Szerinte ezért a munkáért nem kapták meg az 500 ezer forintos egyszeri kiegészítést, ami az egészségügyi dolgozóknak járt. Orbán azt mondta, hogy a szociális dolgozók kaptak az idén 20 százalék béremelést, és meglátják később, mire lesz még lehetőség. A munkájukat megköszönte, de azt mondta, minden pénzt kifizettek, ami a magyar munkajog szerint járt.