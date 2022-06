Kis Grófo, Kirill pátriárka és vezetékből ömlő vér: performansszal tüntettek a lengyelek az oroszbarát Orbán ellen

Varsóban demonstráltak szombaton a magyar kormány ellen az orosz-ukrán háborúban folytatott politikájuk miatt – adta hírül a Telex. A portál által idézett lengyel Gazeta Wyborcza beszámolója szerint az Euromaidan Warszawa nevű szervezet által szervezett performansz inkább hasonlított egy bulihoz, ahol a résztvevők a Barátság vezetéket ábrázoló csőből ittak vért miközben Kis Grófo dalára mulattak.

A varsói magyar nagykövetség előtt rendezett esemény szervezői a leírásban Orbán Viktort megszemélyesítve úgy fogalmaztak:

Orbán és Putyin mellett a szankciók alól a magyar kormány nyomására felmentést kapó Kirill pátriárka is maszkban jelent meg. Kis Grófo az április 3-ai választások előtt tett hitet Fidesz mellett, miután a Karmelitában szabadjára engedett egy szelfit a miniszterelnökkel, így a varsói happening szervezők a mulatós-sztár dalait bömböltették a hangszórókból.

Bright performance at the Hungarian Embassy in Warsaw.

Victor Orban opened the Druzhba oil pipeline with blood. Special guests at the event were Putin and Patriarch Kirill, who was expelled from the EU sanctions at the request of the Hungarian prime minister

Photo Antek Iwańczuk pic.twitter.com/4grRvPSzY7

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 4, 2022