Letarolta a balatoni szálloda fáit a büntetés-végrehajtás

Harminchárom fa kivágását ismerte el a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a helyiek azonban arra gyanakszanak, hogy ennél jóval nagyobb lehetett a pusztítás az egykori Park Szálloda 3,5 hektáros parkjában Balatonlellén.

A 24.hu-nak helyi lakosok jelezték, hogy a település tóparton fekvő utcájában egész héten intenzív fakivágás zajlott, a szálloda mellett évtizedek óta terebélyesedő, egészséges fákat döntöttek le, amivel teljesen megváltoztatták a környék addigi zöld, ligetes jellegét. Az ingatlan Honvéd utcai frontján egy egész fasor tűnt el az utóbbi napokban.

A decemberben írtunk arról, hogy a Balatonlellén található régi százszobás hotelt tavaly augusztusban bezárták, mert az ingatlant az állam közös használatba adta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak.

A BVOP közlése szerint a hotelból olyan rekreációs központot alakítanak ki, amelyet üdülőként is használhatnak a két szervezet dolgozói, de a „korszerű, komfortos közösségi terekben” helyet kaphatnak majd a szakmai továbbképzések és konferenciák is. A szervezet az átépítés költségeiről nem nyilatkozott, csak annyit árult el, hogy nem vesz igénybe külsős vállalkozásokat, a munkákat teljes egészében fogvatartottakkal végeztetik. A rabok miatt egyébként külön belső szögesdrót kerítést és biztonsági kamerarendszert is kiépítettek az épületek köré.

A büntetés-végrehajtás decemberben azt írta lapunknak, hogy a főépület egy részét már az idei szezonban megnyitják.

A fakivágásos miatt most újra megkerestük a BVOP-t. A kommunikációs osztály válaszában azt írta:

az egykori balatonlellei szálloda területén összesen 33 darab fa kivágása vált szükségessé.

A levél szerint a vágások kapcsán egyeztettek a balatonlellei önkormányzattal, és külső szakértő bevonásával elvégezték a fák állapotvizsgálatát, és csak azokat a fákat távolították el, amelyek „koruknál, elhelyezkedésüknél fogva balesetveszélyesek lehetnek”. A BVOP hozzátette, hogy a kivágott fák pótlásáról gondoskodni fognak.

A 24.hu szerdán megkereste a polgármesteri hivatalt, hogy valóban engedélyeztek-e ilyen mértékű ritkítást, válasz azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett.