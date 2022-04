Monstrum lakóparkok és nádpusztítás sem szegte kedvét a balatoni Fidesz-szavazóknak

Megalomán építkezések, természetkárosítások borzolták az elmúlt években a balatoni kedélyeket, a fideszes képviselők azonban simán nyertek a tópartokon. Azért pár botrány sújtotta településen látható volt a szavazatarányokon, valami nem tetszik a helyi lakosságnak.

Az utóbbi években komoly közéleti vita kerekedett a Balatont övező óriási, sokszor természetpusztító beruházásokból, amik nem egyszer állami hátszelet, ösztönzést is kaptak (akár kiemelt beruházássá minősítéssel, akár pénzügyi támogatással). Civil szervezetek és ellenzéki pártok is felültek a témára, hogy ne betonozza körbe senki a Balatont, az maradjon élővíz. Ennek tükrében megnéztük az összes partmenti település választási eredményeit, hogy látható legyen, megbíztak-e továbbra is a tóparti lakosok a regnáló fideszes képviselőikben.

Veszprém megye, 2. számú választókerület – Balatonfüred

Kontrát Károly (Fidesz-KDNP): 25 291 szavazat (51,80%),

(DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd): 17 371 szavazat (35,58%), Kovács Attila (Mi Hazánk): 3409 szavazat (6,98%),

(Mi Hazánk): 3409 szavazat (6,98%), Kárpáti Zoltán (MKKP): 1607 szavazat (3,29%),

(MKKP): 1607 szavazat (3,29%), Berta Ákos (MEMO): 780 szavazat (1,60%),

(MEMO): 780 szavazat (1,60%), Dalmadi Róbert (NÉP): 366 szavazat (0,75%).

A balatoni riviérát és a keleti partot is felölelő, több tóparti várost, illetve kisebb falut is magában foglaló körzetben Kontrát Károly uralma megkérdőjelezhetetlen. Az országos trendekhez igazodva a DK-s Benedek Szilveszter nem igazán tudta megszorongatni őt sehol. Keleten Balatonakarattyát és Balatonkenesét simán hozta Kontrát, de a félig iparváros Balatonfűzfőn már emberére lelt: a 3-as szavazókörben Benedek győzött. A partvidék egyik legnagyobb városát, a nemrég polgármesterét vesztett Balatonalmádit is hozta a fideszes politikus, Benedek itt is csak egy szavazókörben tudott nyerni (azt is 336:329 arányban). A nyugatabbra lévő falvak, Alsóörs, Paloznak és Csopak is Kontráté lettek, bár egy csopaki szavazókörben nagyon feljött rá DK-s ellenfele. A választókörzet központjában, Balatonfüreden sem fért kétség Kontrát győzelméhez, ahogy a várostól nyugatabbra fekvő falvakban sem.

Sőt, Balatonakaliban és Örvényesen a fideszes politikus a 60 százalékot is megugrotta.

Veszprém megye, 3. számú választókerület – Tapolca

Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP): 22 765 szavazat (51,47%),

(DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd): 19 374 szavazat (43,80%), Sándor Balázs (MKKP): 1031 szavazat (2,33%),

(MKKP): 1031 szavazat (2,33%), Takács Lajos (független): 691 szavazat (1,56%),

(független): 691 szavazat (1,56%), Fórizs Lajos (MEMO): 372 szavazat (0,84%).

A tapolcai körzetet választottuk egyik Csatatér-körzetünknek is, ahol roppant szoros küzdelem ígérkezett a fideszes nagyágyú és a korábbi kormánypárti jelöltet egyszer már legyőző jobbikos politikus közt. A vége itt is viszonylag sima Fidesz-siker lett, bár ez volt az egyetlen balatoni körzet, ahol nem a regnáló képviselő indult és nyert (Fenyvesi Zoltánt lecserélte a Fidesz). A tóparton azonban nem volt mindez egyértelmű. Keletről nyugatra haladva míg Révfülöpöt és Kővágóörsöt könnyedén hozta Navracsics, addig a csöppnyi Balatonrendesen Rig nyert (48:46 voks arányban). Ábrahámhegy ismét Navracsics mellett tette le a voksot, ellenben a térség egyetlen tóparti városa, Badacsonytomaj megosztott lett: a három szavazókörből kettőt Rig vitt el, a 3-ast egészen simán, 52 százalék felett. Badacsonytördemic és Szigliget is aránylag szorosan, de Navracsicsé lett (intő jel lehet mindez, miszerint a hegy lábánál lakóknak nem tetszenek az itteni folyamatok), de Balatonederics már simán a fideszes kormánybiztos győzelmét hozta.

Zala megye, 2. számú választókerület – Keszthely

Nagy Bálint (Fidesz-KDNP): 29 483 szavazat (61,07%),

(Mi Hazánk): 3047 szavazat (6,31%), Németh Emese (MKKP): 1221 szavazat, (2,53%),

(MKKP): 1221 szavazat, (2,53%), Csendes József (NÉP): 570 szavazat (1,18%).

A zalai partszakasz a legkurtább, mindössze négy település található a tó partján. A községekben, így Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson is magabiztosan, bőven 50 százalék feletti eredményekkel nyert Nagy Bálint, keszthelyi polgármesterből leendő országgyűlési képviselő (két szavazókörben a 60 százalékot is megcsípte). Nem volt ez másképp a saját városában sem. Keszthely 17 szavazóköréből egy kivétellel mindegyikben tetemes előnyt halmozott fel, nem egyszer 60 százalék felettit. Ezek szerint a keszthelyiek nem kötötték az ő nevéhez a Balaton-part méretes társasházépítéseit, vagy maguknak a fejlesztéseknek is örvendenek többségben.

Somogy megye, 3. számú választókerület – Marcali

Móring József Attila (Fidesz-KDNP): 23 357 szavazat (58,84%),

(Mi Hazánk): 2319 szavazat (5,84%), Kazai Csaba (MEMO): 346 szavazat (0,87%).

Amint az arányokból látni, Móring József Attila közel tízezer szavazatot vert a vízilabdásból lett jobbikos Steinmetz Ádámra Marcali körzetében, ahova a Balaton-part egy sűrűn beépített része tartozik városokkal. Azonban a partokon Steinmetz nem teljesített reménytelenül, hajszálnyival kapott ki például Balatonberényben (303:291 voks), Balatonkeresztúr két szavazókörében (240:219, 209:197 voks) és Balatonmáriafürdőn is (203:180 voks). Balatonfenyves már nagy pofonokat tartogatott a jobbikos politikusnak, az egyik szavazókörben a 81 százalékot is meghaladta Móring fölénye. A városok közül Fonyód mind a négy, Balatonboglár mind a hat, valamint Balatonlelle mind az öt szavazókörét hozta a fideszes képviselő, zömmel a 60 százalékot alulról karcoló fölénnyel.

Somogy megye, 4. számú választókerület – Siófok

Witzmann Mihály (Fidesz-KDNP): 25 581 szavazat (60,77%),

(MEMO): 786 szavazat (1,87%), Sümegi Rita (NÉP): 707 szavazat (1,68%),

(NÉP): 707 szavazat (1,68%), Knoch László (Munkáspárt-ISZOMM): 325 szavazat (0,77%).

A Siófok környéki kisebb települések 1-2 szavazókörrel könnyedén a környék erős emberének, Witzmann Mihálynak az ölébe estek, aki összességében óriási fölényre tett szert jobbikos ellenfelével szemben. Balatonszemesen mindkét szavazókörben 60 százalék felett szerzett voksokat a kormánypárti politikus, de a Gyurcsány-beszédről ismertté vált Balatonőszödön is 66 százalék felett teljesített. Balatonszárszó, Szántód és Zamárdi is simán meglett neki, azonban Balatonföldvár (amit szintén nem kerültek el a fejlesztési-túlépítési botrányok) egyik szavazókörében csupán 10 szavazatot vert Potocskánére. A körzet székhelyén, az ellenzéki vezetésű Siófokon 24 szavazókört jelöltek ki, itt a Witzmann által könnyebben behúzott körök mellett akadtak brutálisan szorosak is (például a 8-asban 286:283 arányban nyert csak), viszont Potocskáné csupán egy kört tudott elhozni, azt is szoros küzdelemben (24. szavazókör: 227:223).

A végére hagytuk Balatonvilágost, ami a Club Aliga állami hátszéllel megtolt építése miatt folyamatosan forrong. Ez meg is látszott az eredményeken, Witzmann alig tudta hozni a falut, mindössze hét szavazattal kapott többet Potocskánénál.

Összességében tehát elmondható, a választók a tóparti településeken nem büntették meg a kormánypártokat, bár egyes településeken betudható a szoros eredmény valamilyen helyi ügynek. Balatonrendesen a hulladéklerakás kérdése okozott botrány védett terület környékén, szorult is Navracsics, míg az említett Club Aliga-ügyek miatt a körzetét amúgy simán hozó Witzmann-nak kell majd a világosi szíveket visszahódítania. Ugyanakkor Nagy Bálint simán hozta Keszthelyt a fonák ügyek ellenére, így nem mondható el, hogy a választók mindenhol büntettek. Ami még fontos, hogy látható, a kis pártok, így a megcombosodó Mi Hazánk se tudott annyi szavazatot lecsippenteni, hogy az lehetett volna döntő bármely jelölt teljesítményében.