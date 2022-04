Tele lesz a parlament új arcokkal

Fideszes, az ellenzéki összefogás által indított és mi hazánkos képviselők között is akad bőven olyan, aki újoncnak számít majd az Országgyűlésben. Van köztük kórházigazgató, volt televíziós műsorvezető és háziorvos is. Összegyűjtöttük, ki az a 41 politikus, aki most először veheti fel a mandátumot a parlamentben.

Fidesz Szeberényi Gyula Tamás. A kecskeméti központú Bács-Kiskun megyei 2-es választókerületben négy évvel ezelőtt még Zombor Gábor indult és nyert a Fidesz színeiben, de a kormánypárt ezúttal a megyeszékhelyen 24 éve önkormányzati képviselőként és 8 éve alpolgármesterként tevékenykedő Szeberényit küldte csatasorba. Sima, 20 százalékos győzelmet aratott a momentumos Bodrozsán Alexandrával szemben. Kiss János. A miskolctapolcai strandfürdő fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztost indította 2022-ben a Fidesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es körzetben a négy évvel ezelőtt győzelmet ünneplő Hubay György helyett. A váltás kifizetődött, Kiss János ha nem is sokkal, körülbelül ezer szavazattal, de felülmúlta az MSZP-s Varga Lászlót. Kiss 2010 és 2020 között miskolci önkormányzati képviselő, 2014 és 2019 között a város alpolgármestere. Mihálffy Béla. A Fidesz-KDNP a Csongrád-Csanád megyei 2-es választókerületben is cserét hajtott végre 2018-hoz képest. B. Nagy László helyett indult a szegedi önkormányzati képviselő Mihálffy. Utóbbi a választás eredményeit ismerve, győzelmét már elkönyvelve arról beszélt vasárnap este, hogy azt tudja ígérni a választópolgároknak, hogy szívvel-lélekkel képviseli Szegedet és a Homokhátságot is a Parlamentben. A kampányban Orbán Viktor Öttömösön vett részt egy disznóvágáson Mihálffynak segédkezve. Mészáros Lajos. A kormánypárt új jelölttel próbálta visszahódítani a négy évvel ezelőtt csúnyán elbukott Dunaújvárost, és ez sikerült is. Mészáros Lajos személyében a dunaújvárosi kórház főigazgatóját indították a Fejér megye 4-es számú választókerületben, aki legyőzte azt a jobbikos, az idén összellenzéki színekben rajthoz álló Kálló Gergelyt, aki a 2020-as időközi választáson több mint 50 százalékos támogatottsággal tarolt a körzetben. Pajtók Gábor. Orbán Viktor tavaly nyáron kérte fel a Heves megyei 1-es körzetben négy éve diadalmaskodó Nyitrai Zsoltot, hogy a választási felkészülés jegyében segítse a munkáját, ezért új jelöltet kellett a helyére találni. Pajtók Gáborra esett a választás, aki korábban kormánymegbízottként vezette a Heves Megyei Kormányhivatalt. Beváltotta a hozzá fűzött reményeket, közel 20 százalékot vert az egri központú kerületben a DK-s Berecz Mátyásra. Herczeg Zsolt. Mezőtúr polgármestere is beül a parlamentbe azok után, hogy a vesztegetés elfogadásával vádolt Boldog István helyén megnyerte a Fidesz színeiben az országgyűlési választást a Mezőtúrt és Túrkevét is magában foglaló Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. számú egyéni választókerületben. Erős Gábor. Az ugyancsak vesztegetéssel elfogadásával gyanúsított Völner Pál helyett is új indulót kellett keresnie a Fidesznek Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókörzetében. A Mol-vezér unokaöccsének helyettese, Esztergom fideszes alpolgármestere lett végül a szerencsés, a választópolgárok pedig jelentős többséggel bizalmat is szavaztak neki. Menczer Tamás. Talán a legismertebb új arc mind közül a Fidesz oldaláról. A tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős külügyi államtitkár eddig is sokat szerepelt, de mostantól országgyűlési képviselőként teheti mindezt, miután nagy meglepetésre legyőzte Szél Bernadettet Budakeszi térségében. Csenger-Zalán Zsoltot korábban canberrai nagykövetté nevezték ki, emiatt nem indult újra egyéniben a körzetben. Nagy Bálint. Keszthely fideszes polgármestere is megy a parlamentbe, miután nagyarányú győzelmet aratott a Zala megyei 2-es választókerületben. Ebben a körzetben 2018-ban Manninger Jenő indult, aki 2002 óta szolgált képviselőként, ő 55,51 százalékos eredményt ért el, míg Nagy – szinte teljes feldolgozottságnál – 61,33 százalékon áll. Gál Kinga. A Fidesz-lista ötödik helyéről lehet parlamenti újonc. Gál 2004 óta folyamatosan EP-képviselő, jelenleg az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) alelnöke, egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy a Fidesz alelnökeként hazatér-e Brüsszelből. Illés Boglárka. A Fidelitas elnöke is a parlamentben folytathatja, a lista 16. helyéről kerül be. Egy interjúban korábban azt mondta, hatalmas megtiszteltetésnek és a Fidelitas elismerésének tartja, hogy országgyűlési képviselő lehet. Sztojka Attila. A roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos a korrupciós botrányokkal terhelt Farkas Flórián helyett szerepel a kormánypártok listáján. Demeter András. A 37 éves politikus az Országgyűlés Hivatalának alkalmazásában volt mostanáig, listáról mehet a parlamentbe. Önéletrajza szerint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kabinetvezetőjeként részt vett a többi között a járási hivatalok felállításában és a kormányablakok kialakításában. Kovács Zsolt. Kriza Ákos azót elhunyt miskolci fideszes polgármester munkatársa volt a 47. helyről parlamentbe jutó politikus. 2015-ben volt egy kisebb incidense, a Blikk akkori beszámolója szerint botrányt okozott Miskolc főterén, a kiérkező mentőket és rendőröket szidalmazta, végül pedig a rendőrségi fogdán kötött ki. Később egy másik ügyben becsületsértésért félmillió forintos büntetést kapott. Ellenzék Orosz Anna. Az előválasztáson Gy. Németh Erzsébetet, a választáson a fideszes Simicskó Istvánt verte magabiztosan a XI. kerületben. Orosz volt a Momentum elnökségi tagja, jelenleg Újbuda alpolgármestere. Hajnal Miklós. A Momentum elnökségének tagja Fürjes Balázzsal szemben nyert csatát a XII. kerületben, így ő is debütál a parlamentben. Jámbor András. Három másik ellenzéki jelöltet is maga mögé utasított az előválasztáson, majd a fideszes Sára Botondnak is ő jelentette a végállomást a parlamentbe vezető úton. A Mérce volt főszerkesztője azután lett ismertebb, hogy fő szervezője lett a Fudan Egyetem elleni tüntetésnek. Barkóczi Balázs. Ezer szavazattal, de győzött a fideszes Pintér Gáborral szemben a DK szóvivője, aki korábban volt önkormányzati képviselő és egyetemi óraadó is. Tóth Endre. A momentumos politikus végletekig kiélezett harcban múlta felül a DK-s Molnár Gyulát az előválasztáson a XXII. kerületben, április 3-án viszont ennyire nem kellett megizzadnia, a fideszes Németh Zsoltnál háromezerrel több voksot gyűjtött. Tóth szociológus, közgazdász, a választásokon ő volt a Momentum oktatáspolitikai kabinetvezetője. Márki-Zay Péter. Az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje vasárnap este még arról beszélt, alszik arra egyet, hogy beül-e a parlamentbe. Erre listavezetőként megvan a joga, azonban akkor le kell mondania Hódmezővásárhelyen, ahol polgármester. Utóbb viszont úgy nyilatkozott, hogy inkább Csongrád-Csanád megyeszékhelyére kíván koncentrálni a jövőben is. Fekete-Győr András. 2016 és 2021 között volt a Momentum Mozgalom elnöke, majd miután leszerepelt az előválasztáson, távozni kényszerült a posztról, ezzel együtt a lista élbolyából ő is felveheti a mandátumot. Berki Sándor. Boroskólával, a buszmegállóban nyitná a parlamenti képviselőségét a salgótarjáni roma munkás, írtuk róla még januárban. Berki a Párbeszéd színeiben, az ellenzéki közös lista 15. helyéről foglalhatja el helyét az Országgyűlésben. Lőcsei Lajos. Befutó helyet kapott a Momentum listáján a párt roma programjának kidolgozásában is részt vevő Lőcsei, aki indult az előválasztáson is, Heves 3. számú választókerületében, de csak a második helyen végzett az MSZP-s Korózs Lajos mögött, kettőjük közül listáról mégis Lőcsei lett képviselő. Kanász-Nagy Máté. Parlamenti újonc lesz az LMP társelnöke is a közös lista 21. helyéről. Kálmán Olga. A 24. helyről simán befért az Országgyűlésbe az egykori televíziós műsorvezető a DK színeiben. Varga Ferenc. Személyében a Jobbik is jelölt a közös ellenzéki lista rá eső részére roma politikust. Varga 2014 óta a szegvári roma nemzetiségi önkormányzat vezetője. Diplomás közgazdász, aki azért nem indult el az előválasztáson, mert úgy vélte, hogy cigányként nem lett volna esélye nyerni. Gelencsér Ferenc. Csárdi Antallal szemben elveszítette az előválasztást Budapest 1-es számú választókerületében, de a listáról így is sikerült bejutnia a parlamentbe a momentumos politikusnak. Bencze János. Nagyon kikapott a Tolna megyei 3-as körzetben a fideszes Süli Jánostól vasárnap, de a lista megmentette. Bencze jelenleg a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője. Dávid Ferenc. A közös lista 28. helyéről szlalomozott a parlamentbe a DK-s politikus. A közgazdász 2006 és 2018 között volt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, majd a DK-hoz igazolt, ahol gazdasági szakértő lett. Komjáthi Imre. Budapest 17-es választókerületében szinte megsemmisítő vereséget szenvedett az előválasztáson az MSZP elnökhelyettese, de az ellenzéki közös listáról ő is kvalifikált az Országgyűlésbe. Kordás László. Tavaly ősszel mondott le Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöki posztjáról, majd belépett a DK-ba, hogy valamivel több mint fél év elteltével rögtön helyet is szerezzen magának listáról a parlamentben. Lemondását egyébként azzal indokolta, dolgozott azért, hogy a magyar munkavállalónak jobb legyen az életkörülménye, jobb legyen a fizetése, de úgy hiszi, hogy ennél többet kell tennie. Korábban a Gyurcsány-kormány államtitkára volt. Balassa Péter. A Jobbik szombathelyi képviselője, egykori futballista listáról jutott be a parlamentbe – ahogy minden jobbikos, hiszen a párt nem szerzett egyéni mandátumot. Sebők Éva. Az orosházi önkormányzati képviselőnek is a Parlament lesz hamarosan az új munkahelye, miután a Momentum zászlója alatt, a lista 33. helyről bejutott az Országgyűlésbe. Komáromi Zoltán. A választási kampányban az egészségügy területét vitte a DK egészségpolitikusa, a háziorvos pedig hamarosan a parlamentben is kifejtheti majd véleményét a témáról. Szabó Hajnalka. A közös lista 35. helyén szerepelt a jobbikos politikus, aki így helyet is váltott magának az Országgyűlésben. Róla szinte semmit nem lehet tudni, politikai tevékenységének nincs nyoma az interneten. Hegedüs Andrea. Az előválasztáson alulmaradt Borsod megye 2-es körzetében Varga Lászlóval szemben, de a listának köszönhetően ott lehet a parlamentben a következő ciklusban a DK-s miskolci önkormányzati képviselő, pedagógus. Bedő Dávid. Újbuda önkormányzati képviselője is kipróbálhatja magát az országos politikában. A Nolimpia kampány során csatlakozott a Momentumhoz, 2018 júliusától a párt hálózati igazgatója. Mi Hazánk Dócs Dávid. Nyugat-Nógrádban a párt országos teljesítményéhez képest kiemelkedően szerepelt, a voksok közel 12 százalékát húzta be, és bár ez önmagában nem sokat ért, listáról képviselheti a választókat a parlamentben. Pakusza Zoltán. A leadott szavazatok 8,57 százalékát gyűjtötte be vasárnap a Borsod megyei 2-es körzetben, Miskolcon és környékén, ami szintén csak a harmadik helyre volt elég a fideszes Kiss János és az ellenzéki összefogás által indított Varga László mögött, de listáról ő is bekerült az Országgyűlésbe (míg Varga, a körzet korábbi képviselője nem). Ő a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, korábban 15 évig tanított középiskolában. Szabadi István. A Mi Hazánk pártigazgatója volt a jelölt a kiskunhalasi választókerületben. Támogatottsága megközelítette a 10 százalékot. Toroczkai László. A pártelnök, Ásotthalom polgármestere csodáról beszélt, miután kiderült, bejutottak a parlamentbe. Ezt az élményt személyesen is átélheti majd, hiszen listavezetőként ő is bekerült. Régi-új arcok A megválasztott képviselők között vannak olyanok is, akik nem a most záruló ciklusban, hanem korábban voltak parlamenti képviselők. Közéjük tartozik Erdős Norbert, akit Békés megye 4. számú választókerületében a korrupcióval vádolt Simonka György helyett indított a Fidesz és nyert magabiztosan. Ő 2002 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, majd az Európai Parlamentben dolgozott, jelenleg államtitkár. Szintén visszatérő Gy. Németh Erzsébet, Budapest DK-s főpolgármester-helyettese, aki most az ellenzéki lista 14. helyéről szerzett mandátumot, előzőleg 2002 és 2010 között ült a parlamentben. Novák Előd 2010 és 2016 között volt a Jobbik országgyűlési képviselője, akkor visszaadta mandátumát, miután Vona Gábor pártelnök bizalmi szavazást kért ellene. Most a Mi Hazánk frakciójában tér vissza.